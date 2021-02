Prosegue l'appuntamento di successo su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda nel corso del 2021 rivelano che ci saranno dei clamorosi colpi di scena e dei graditi ritorni. Tra questi si era parlato inizialmente di un rientro in scena della coppia composta da Riccardo e Nicoletta, i quali avevano abbandonato Milano per iniziare insieme una nuova vita lontani dai pettegolezzi e dalle cattiverie delle persone che li circondano. Un ritorno, però, che non sarebbe ufficiale così come lo è quello di Marta, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu, che tornerà di nuovo a vestire i panni della moglie di Vittorio Conti.

Marta ritorna a casa dal marito Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il paradiso delle signore del 2021 rivelano che la bella Marta rientrerà di nuovo a Milano, pronta a riprendere in mano le redini della sua vita dopo il lungo periodo di assenza in cui è stata lontana da suo marito Vittorio.

Questa volta, però, Marta dovrà fare i conti con una realtà completamente differente rispetto a quella che aveva lasciato al momento della sua partenza. Vittorio, infatti, si è lasciato andare notevolmente nei confronti di Beatrice al punto che tra i due si è accesa la passione e si sono lasciati andare più del dovuto.

Cosa succederà a questo punto? Marta scoprirà il tradimento del marito con la cognata oppure resterà un segreto tra i due amanti?

In bilico il ritorno di Riccardo e Nicoletta nella soap

In attesa di scoprirlo, per le nuove trame de Il Paradiso delle signore di questo 2021 si era parlato anche del ritorno in scena della coppia composta da Riccardo e Nicoletta che attualmente vivono a Parigi.

I due, infatti, non potendo vivere liberamente il loro amore nell'Italia degli anni '60, hanno scelto di trasferirsi in Francia, in attesa che Nicoletta ottenga l'annullamento del suo precedente matrimonio e possa così rimettere piede a Milano, come una donna libera a tutti gli effetti.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Silvia raggiunge la coppia Riccardo-Nicoletta

Un ritorno che, tuttavia, potrebbe anche non avvenire. A frenare l'entusiasmo dei tantissimi fan della soap opera di Rai 1 è stata l'attrice Federica Girardello che sui social ha ammesso che al momento non sarebbe previsto il ritorno in scena del suo personaggio e quindi della coppia Riccardo-Nicoletta.

Di loro, però, se ne parlerà nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, quando Silvia comunicherà a suo figlio Federico la decisione di lasciare per un po' di tempo Milano, con l'obiettivo di trasferirsi a Parigi per stare in compagnia di Riccardo, Nicoletta e del loro bambino.

Insomma i colpi di scena non mancheranno per questo finale della quinta stagione della soap opera che andrà avanti fino al prossimo mese di maggio.

Quale sarà il futuro de Il Paradiso delle signore in tv?

Poi bisognerà capire quale sarà il futuro de Il paradiso delle signore per la prossima stagione televisiva 2021-2022. Qualche giorno fa, sulla pagina Instagram di TvBlog, è stato confermato che il contratto con attori e produzione per questa serie scadrà proprio quest'anno.

Questo vuol dire che la Rai dovrà decidere sulle sorti di questo prodotto televisivo che, nel corso degli anni, ha saputo conquistare una fetta sempre più elevata di spettatori.

Ad oggi, infatti, l'appuntamento con le vicende dei protagonisti del grande magazzino più famoso del piccolo schermo, viene seguito da una media costante di oltre 2 milioni di affezionati spettatori con uno share che oscilla tra il 16 e il 18%.

Numeri che confermano l'alto gradimento verso un prodotto semplice e genuino che nel giro di pochi anni si è trasformato in uno dei programmi di punta del daytime della rete ammiraglia. Ecco perché una riconferma per la prossima stagione televisiva sarebbe più che meritata.