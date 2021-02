L'appuntamento con Il Paradiso delle signore ritorna lunedì 8 febbraio con la messa in onda di una nuova puntata in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che la programmazione tornerà ad essere quella usuale dopo che questo venerdì, 5 febbraio, la Rai ha mutato il proprio palinsesto: al posto del nuovo episodio della soap opera è andato in onda un appuntamento speciale con il Tg 1 dedicato alle consultazioni per il nuovo governo. E così, la messa in onda de Il Paradiso delle Signore ritorna direttamente il prossimo lunedì 8 febbraio, alle ore 15:55. Occhi puntati sulla coppia Clelia-Luciano alle prese con una decisione molto importante.

Clelia e Luciano umiliati: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore che sarà trasmessa lunedì 8 febbraio su Rai 1, raccontano che ci sarà spazio per una scoperta a dir poco clamorosa che riguarderà la coppia composta da Clelia e Luciano.

I due, infatti, al loro risveglio si recheranno come di consueto al grande magazzino ma faranno i conti con delle scritte a dir poco vergognose che sono apparse su dei manifesti, rivolte proprio a loro.

Tutto ha a che fare con la gravidanza "clandestina" della capocommessa del Paradiso: ormai il fatto che Clelia sia in dolce attesa di un bambino è una notizia nota e le voci in quartiere sono circolate al punto che qualcuno vuole mettere in difficoltà la coppia, con questa gogna pubblica.

L'uscita di scena di Clelia e Luciano

Ma il colpo di scena arriverà nel momento in cui Clelia maturerà la decisione di fuggire definitivamente da Milano e di far perdere così le sue tracce, assieme al piccolo Carletto. Una separazione che sarebbe a dir poco dolorosa per Luciano che non riuscirebbe a restare in città sapendo di non poter stare al fianco della sua amata.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ecco perché, alla fine, Luciano deciderà di fuggire via con Clelia e suo figlio: i tre, quindi, lasceranno la città e di conseguenza si assisterà all'uscita di scena di questa coppia che ha fatto sognare il pubblico della seguitissima soap opera di Rai 1.

Le anticipazioni sulla nuova puntata de Il Paradiso delle signore dell'8 febbraio 2021, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove vicende di Salvatore che continuerà a dover fare i conti con le sue sofferenze d'amore.

Salvatore non si arrende per Gabriella: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8 febbraio

Un crudele destino per Salvatore, il quale a breve vedrà la sua amata Gabriella convolare a giuste nozze con Cosimo Bergamini. Eppure il giovane figlio di Agnese non ha alcuna intenzione di arrendersi a quello che sembra essere un inesorabile destino.

Salvatore, infatti, comunicherà a Gabriella di non volersi arrendere e di voler lottare con tutto se stesso per riuscire ad averla al suo fianco. Cosa succederà a questo punto? Salvatore potrebbe davvero mettere in crisi le nozze di Gabriella? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con Il Paradiso delle signore.