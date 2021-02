La soap italiana de Il Paradiso delle Signore non smette di stupire i milioni di telespettatori che la seguono giornalmente. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda durate la settimana dall'1 al 5 marzo 2021 rivelano che per Umberto non sarà facile sopportare la partenza della figlia. Il commendatore si sentirà in colpa per aver ferito Marta e visto che la ragazza farà di tutto per evitarlo, proverà a scriverle una lettera. Ludovica invece non farà sogni tranquilli: la contessina sarà perseguitata ancora dal Mantovano e si rifugerà da Marcello,ma sarà vittima di un aggressione da parte del malavitoso.

Al Paradiso invece sarà tempo di festeggiare le new entry: Gloria sarà ufficialmente la nuova capocommessa, Anna verrà assunta come Venere e Giuseppe Amato farà da supporto a Rocco e Armando in magazzino.

Umberto chiede scusa a Vittorio e Federico

Le trame delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 1 a venerdì 5 marzo 2021 informano che Il Paradiso darà il benvenuto alla nuova capocommessa: si tratterà di Gloria Moreau. La ragazza instaurerà subito un bel rapporto con le Veneri. Intanto il dottor Conti continuerà a riflette sull'abito ispirato alla moda londinese creato da Gabriella: Vittorio non saprà se rischiare o evitare ogni scandalo. Nel frattempo Maria e Rocco saranno sempre affiatati, Giuseppe sarà felice e in cuor suo spererà che il nipote sposi la signorina Puglisi.

Intanto proprio il padre di Salvatore verrà assunto al Paradiso come magazziniere: Armando avrà un nuovo collega con cui trascorrere le giornate di lavoro. Il signor Ferraris non sarà per nulla felice lavorare a stretto contatto con un suo rivale. Improvvisamente però, il signor Amato deciderà di fare buon viso a cattivo gioco: deciderà di cambiare il suo comportamento nei confronti sia di Armando che di Agnese.

Comportarsi in modo gentile e premuroso per Giuseppe sarà l'unico modo per indagare sul rapporto tra la moglie e il capo magazziniere. Umberto invece, dopo la partenza improvvisa di Marta, sarà afflitto dai sensi di colpa. Si sentirà in dovere di chiedere perdono sia a Vittorio che a Federico per aver complicato le loro vite. Marta non gli rivolgerà più la parola e il commendatore proverà a scriverle una lettera.

Maria cambia look e spiazza Rocco

Nel corso dei nuovi episodi Maria si presenterà al lavoro con un look che non passerà di certo inosservato. Rocco ed Irene infatti saranno spiazzati dal cambiamento della ragazza. Intanto Ludovica verrà ancora importunata dal Mantovano e per difendersi chiederà aiuto a Marcello. Quest'ultimo proporrà alla contessina di trasferirsi nell'appartamento dove vive con Armando per evitare che Sergio Castrese possa introdursi in casa sua. Dopo vari dubbi Vittorio deciderà di inserire nella collezione chiamata " Un passo avanti", l'abito "british" di Rossi. Intanto Anna, la cugina di Gabriella verrà assunta come Venere in atelier. La giovane Brancia si sarà trasferita a casa del giovane Barbieri ma il Mantovano non esiterà a perseguitarla: l'uomo della malavita entrerà nell'abitazione del signor Ferraris e aggredirà Ludovica.