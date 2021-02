Arriva l'atteso momento del ritorno di Marta nella soap Il Paradiso delle Signore. La signora Conti rientrerà a Milano in anticipo, senza tuttavia percepire un grande entusiasmo da parte di Vittorio, ormai preso da Beatrice.

Salvatore invece deve rassegnarsi all'idea di aver perso per sempre Gabriella, che ha sposato Cosimo. L'unica soluzione è quella di voltare pagina, a meno che non accada qualche evento inaspettato.

Gabriella sposa Cosimo: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Non era così scontato che Gabriella convolasse a nozze con Bergamini, visti i dubbi che l'hanno assalita dopo il bacio in Caffetteria con Salvatore.

La novella sposa è ora pronta a condividere la sua vita con Cosimo.

C'è però un dubbio che mette ancora in bilico il matrimonio: come prenderà Cosimo (se mai succederà) il fatto che Gabriella lo abbia tradito poco prima di sposarlo?

Salvatore, non sapendo che altro fare, continua con la vita di sempre, desideroso di dimenticarsi la sua ex fidanzata una volta per tutte.

Per il giovane Amato non c'è pace; oltre alla delusione amorosa, è anche in continuo contrasto con Giuseppe, sempre più opprimente e dispotico in famiglia.

Stefania ha un appuntamento con Pietro

Tempo di nuovi amori nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore? Pietro non demorde e, anche se Stefania ha tentato di ingelosirlo fingendosi interessata a Federico, riesce a ottenere un appuntamento.

L'incontro romantico tra Conti Jr. e la giovane Colombo però non va come previsto. Il destino a volte gioca brutti scherzi, forse per metterci alla prova.

Intanto, si avvicina Carnevale e Silvia riceve una proposta da Don Saverio: deve organizzare una grande festa in Canonica, che ha anche l'obiettivo di raccogliere denaro da dare in beneficenza. Per Silvia è anche un modo per non pensare alla lontananza di Luciano.

Marta ritorna a Milano

Beatrice sa che deve prepararsi al rientro di Marta e di non poter stare a lungo a casa di Vittorio. Quel posto è di Marta, anche se le costa tantissimo ammetterlo.

Vittorio non sembra così entusiasta di rivedere la moglie e il suo stato d'animo tocca particolarmente la cognata. I due stanno rivivendo insieme i ricordi del loro amore passato (e ora, a quanto pare, ancora vivo) quando qualcuno suona alla porta.

Come raccontano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore della puntata che andrà in onda lunedì 15 febbraio in prima visione assoluta su Rai 1, Marta tornerà da New York prima del previsto.

Vittorio, non essendo preparato, avrà una strana reazione che non passerà inosservata agli occhi di Beatrice. Forse, il matrimonio da favola di Conti e Marta non è così solido come si pensava.