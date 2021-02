Uno dei protagonisti della soap opera Il Paradiso delle Signore è stato l'attore Giorgio Lupano, nei panni del ragioniere Luciano Cattaneo. La scorsa settimana è andata in onda la puntata in cui la coppia formata da Clelia Calligaris e il Ragion Catteneo, insieme al piccolo Carletto, ha lasciato Milano per trasferirsi in una nuova città e rifarsi insieme una nuova vita lontano dalle maldicenze e dai pettegolezzi. Questo "addio" ha colpito spettatori: in tanti, infatti, sui vari social network hanno ammesso di essersi commossi durante la messa in onda dell'episodio.

Per spiegare le motivazioni di questa scelta di abbandonare il cast de "Il Paradiso", l'attore Giorgio Lupano ha rilasciato un'intervista a Tv Soap, nella quale ha spiegato le motivazioni che hanno spinto sia lui che la sua collega Enrica Pintore, alias Clelia, a lasciare questi due personaggi da loro tanto amati.

Le motivazioni dell'attore

Per prima cosa, Giorgio Lupano ha voluto tranquillizzare tutti i fan affermando di aver preso questa decisione serenamente, già circa un anno e mezzo fa, insieme all'interprete di Clelia e al direttore artistico, Daniele Carnacina. Tutti insieme hanno deciso di far uscire di scena la coppia dei "Cattegaris" poiché nella loro bellissima e appassionata storia erano state raccontate già tante belle cose e non aveva senso narrare un qualcosa che il pubblico aveva già visto.

"Abbiamo anche fatto bene, dal mio punto di vista - ha rivelato Giorgio Lupano - perché è meglio lasciare un prodotto di successo come "Il Paradiso" con una conclusione degna della storia. Il finale dell’altro giorno ha messo tutti d’accordo. Sono usciti bene sia Clelia, sia Luciano, che Silvia".

Questa storia d'amore ha creato allo stesso tempo alcune discussioni proprio perchè il ragioniere era un uomo sposato e con figli. Negli anni'60, infatti, non vi era la possibilità di divorziare e per questo le coppie "clandestine" erano mal viste dalla società e rischiavano sotto vari punti di vista.

'È stato bello lavorare con Enrica e Marta'

Giorgio Lupano per circa tre anni ha lavorato al fianco principalmente di due attrici: Enrica Pintore e Marta Richeldi.

L'attore ha rivolto parole di stima nei riguardi delle sue colleghe: "Lavorare con Enrica è una meraviglia. Ci siamo trovati bene insieme. Un discorso che, ovviamente, estendo anche agli attori con cui ho lavorato di più: dai membri della mia 'famiglia', Marta Richeldi, Alessandro Fella e Federica Girardello, ad Alessandro Tersigni. Sono stati tutti meravigliosi, oltre che dei colleghi preparati e con cui era molto facile costruire le scene.

Mi ritengo molto fortunato", ha concluso Giorgio Lupano.