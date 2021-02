Il Paradiso delle Signore inizia una nuova ed emozionante settimana l'8 febbraio e ci saranno puntate ricche di colpi di scena. Secondo le anticipazioni, negli episodi fino al 12 del mese, il matrimonio di Gabriella, fissato per San Valentino, sarà alle porte e grazie all'intervento di Federico, Ludovica sarà la testimone di nozze di Cosimo. Intanto Salvatore penserà di fare una pazzia per far saltare la cerimonia, mentre Beatrice temerà di non essere adeguata come invitata. Il matrimonio, tuttavia, non sarà l'unico motivo di sorpresa per i telespettatori: al centro dei riflettori ci saranno anche Vittorio e sua cognata che di ritorno dal collegio si lasceranno andare alla passione.

Ci saranno novità anche al grande magazzino, dove dopo la partenza di Luciano e Clelia bisognerà trovare una nuova capocommessa. La decisione dei due amanti porterà cambiamenti anche a casa Cattaneo, perché Silvia comunicherà a Federico di voler partire per raggiungere Nicoletta.

Ludovica sarà la testimone di nozze per Cosimo: spoiler puntate dall'8 al 12 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'8 al 12 febbraio sono ricche di avvenimenti per i protagonisti. Il matrimonio di Gabriella e Cosimo sarà molto vicino e a questo proposito Salvatore si rivelerà ancora una volta pronto a combattere. La testimone di nozze di Gabriella sarà sua cugina Anna che arriverà a Milano per l'occasione e noterà subito una certa irrequietezza nella stilista.

Durante una discussione con Salvatore, la ragazza lascerà intendere che sua cugina ha ancora dei dubbi sulle nozze e il giovane Amato penserà subito di agire. Nella mente del ragazzo nascerà l'idea di fare un gesto estremo per far saltare il matrimonio di Gabriella e Cosimo. Nel frattempo, Federico sfrutterà ancora una volta il forte ascendente su Umberto per convincere il commendatore sulla presenza di Ludovica al matrimonio del suo migliore amico.

La signorina Brancia, infatti, riuscirà ad essere la testimone di nozze di Cosimo.

Pietro inviterà Stefania a uscire e lei accetterà solo per far ingelosire Federico: Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana fino al 12 febbraio rivelano che oltre ai preparativi per il matrimonio ci saranno altre novità.

Pietro si scoprirà innamorato di Stefania, ma la ragazza accetterà il suo invito solo per far ingelosire Federico, anche se poi si pentirà della sua leggerezza. Al Paradiso, intanto, dopo la partenza di Clelia e Luciano, Vittorio dovrà pensare ad una sostituta capocommessa. Il dottor Conti sceglierà di dare questa possibilità a Dora, deludendo di molto le aspettative di Irene che sperava di fare carriera. La Venere troverà in Rocco un buon confidente e il ragazzo le consiglierà di cambiare atteggiamento nei confronti degli altri, mostrandosi più gentile. La partenza di Luciano cambierà anche la vita di Silvia che si sentirà sconfortata e sola e comunicherà a suo figlio la sua intenzione di lasciare Milano per raggiungere Nicoletta.

Infine, Beatrice, invitata al matrimonio di Gabriella, temerà di essere inadeguata, ma Vittorio saprà come sostenerla e farle avere più fiducia in se stessa.

Più tardi, i due saranno allarmati da una telefonata dal collegio da cui apprenderanno di un incidente di Serena. I due cognati si precipiteranno dalla bambina che fortunatamente starà bene, ma al ritorno il dottor Conti non potrà più fingere: si lascerà andare con la donna abbandonandosi alla passione.