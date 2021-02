Il Paradiso delle Signore continua a emozionare il pubblico con nuovi colpi di scena per i protagonisti della Milano degli anni '60. Secondo le anticipazioni della puntata di giovedì 25 febbraio, Umberto si sfogherà con Federico e Vittorio, visto che Marta non riuscirà a perdonarlo. Intanto Rocco si sentirà in debito con suo zio e proporrà a Giuseppe di lavorare al magazzino, ignaro di creare dei problemi ad Armando. Ludovica continuerà a essere minacciata dal Mantovano e si rivolgerà nuovamente a Marcello, mentre Marta penserà di partire per Parigi dal fratello Riccardo.

Federico e Vittorio ascolteranno lo sfogo di Umberto: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di giovedì, 25 febbraio, raccontano che la situazione a casa Guarnieri sarà molto tesa. Dopo aver detto a Marta che Federico è suo fratello, infatti, Umberto dovrà fare i conti con la reazione di sua figlia, che non riuscirà a perdonarlo. L'uomo si sfogherà con Federico e Vittorio, consapevole di aver fatto un passo importante nei confronti della sua famiglia. Intanto Rocco si sentirà in debito nei confronti di suo zio e penserà a come potrebbe aiutarlo. Il ragazzo sarà molto grato a Giuseppe per aver avuto l'idea di far trasferire Maria a casa delle ragazze e secondo Rocco la ricompensa ideale potrebbe essere un nuovo lavoro.

Il giovane magazziniere penserà di proporre a suo zio di lavorare insieme a lui al Paradiso, ignorando di creare un grosso problema ad Armando con la presenza dell'uomo.

Ludovica ancora nel mirino del Mantovano: spoiler 25 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 25 febbraio rivelano che, nella puntata di giovedì, Gabriella trarrà ispirazione dalla moda londinese per la sua nuova creazione.

L'idea della giovane stilista sarà un abito in controtendenza e originale, che potrebbe far parlare molto di sé. Al Paradiso, invece, Irene vestirà i panni della nuova capocommessa, anche se temporaneamente, e la ragazza cercherà di fare di tutto per ottenere il consenso delle sue colleghe. Al negozio, inoltre, arriverà una cliente dall'aria molto misteriosa.

Per Ludovica i problemi non saranno finiti e la giovane dovrà continuare a sopportare le minacce del Mantovano. La signorina Brancia si rivolgerà nuovamente al suo amico Marcello per chiedergli un aiuto. Infine Marta rifletterà molto sugli ultimi avvenimenti della sua vita e si sentirà delusa e tradita dalla sua famiglia. La figlia di Umberto penserà che la soluzione migliore per affrontare la situazione sia quella di allontanarsi da Milano e partire per Parigi, dove vive l'unico affetto che ritiene fedele: suo fratello Riccardo.