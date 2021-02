Continua l'appuntamento settimanale con Il Paradiso delle Signore, la soap ambientata a Milano negli anni sessanta che non smette di sorprendere i telespettatori. Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa martedì 2 febbraio rivelano che la zia Ernesta continuerà a insistere sulla reputazione di Silvia e Luciano. L'unico modo per evitare lo scandalo è fare in modo che il ragioniere torni a casa. Cosimo intanto verrà a conoscenza che Umberto, grazie all'intercessione di Federico, ha rivisto i termini del contratto che Arturo non ha fatto in tempo a firmare. Il fidanzato di Gabriella sarà felicissimo e grato all'amico.

Clelia, invece, sarà protagonista di un duro scontro con Silvia, che la rimprovererà persino di non aver tutelato la famiglia. Calligaris sarà costretta a prendere una decisione molto importante per la sua vita. Inoltre a Pietro non passerà inosservato lo stato d'animo della madre, sempre più spensierata e felice grazie alla presenza di Vittorio nella sua vita.

Zia Ernesta vuole che Luciano torni a vivere in famiglia

Durante il settantasettesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, la zia Ernesta cercherà di convincere, con ogni mezzo a sua disposizione, Luciano a tornare a vivere in famiglia. Secondo la zia di Silvia solo così si potrebbe salvare la reputazione della famiglia, sarebbe uno scandalo se si venisse a sapere che Clelia è incinta.

Nel frattempo Federico dimostrerà di avere molta influenza su Umberto e la cosa preoccuperà molto Adelaide. Secondo la contessa il rapporto tra il commendatore e il giovane Cattaneo, a lungo andare, potrebbe distruggere gli equilibri all'interno dell'intera famiglia Guarnieri.

Nonostante i pregiudizi Federico convincerà Umberto a rivedere le clausole del contratto che doveva portare a termine con Arturo Bergamini.

Adelaide rimarrà stupita dal comportamento convincente del giovane Cattaneo e allo stesso tempo Cosimo sarà felicissimo, dopo che avrà scoperto che, grazie allo scrittore, Guarnieri è tornato sui suoi passi. Intanto al Paradiso Vittorio mostrerà a Beatrice e Federico l'idea avuta, grazie al suggerimento della cognata, per l'evento di San Valentino e di conseguenza darà indicazioni ad Armando e Rocco per mettere in pratica l'iniziativa.

Silvia prende una decisione molto importante

Nel corso della puntata che andrà in onda martedì 2 febbraio, a Pietro non passerà inosservato lo stato d'animo della madre. Il nipote di Conti noterà che Beatrice ora è più serena e spensierata rispetto al passato e ne sarà molto felice. Nel frattempo Silvia si recherà da Clelia e la attaccherà duramente accusandola di non aver fatto nulla per tutelare l'intera famiglia Cattaneo, non nascondendo la sua relazione con Luciano. Per questo motivo, sommersa dai sensi di colpa, la capocommessa prenderà una decisione molto importante e che le costerà tanto sacrificio.