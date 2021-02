La soap Il Paradiso delle Signore non smette di affascinare milioni di telespettatori che la seguono tutti i giorni. Da questa settimana la fiction italiana sta portando tantissime novità all'interno del suo cast. Dopo l'uscita di scena di alcuni protagonisti come Silvia Cattaneo, il marito Luciano e Clelia Calligaris, la produzione de Il Paradiso delle Signore ha inserito nuovi personaggi che alimenteranno sicuramente vicende nei prossimi episodi della stagione. Oltre al ritorno a Milano di Anna, cugina della stilista Rossi, nei prossimi episodi si assisterà all'arrivo di un'altra giovane attrice: Gloria Moreau sarà la nuova capo-commessa del più grande magazzino milanese.

Gli spoiler rivelano che non mancherà "un pezzo forte" tra le new entry, infatti arriverà probabilmente a partire dall'episodio del 12 marzo una figura maschile. Sarà Luca Bastianello che con il suo fascino porterà scompiglio tra la famiglia del Paradiso.

Il cast de Il Paradiso dà il benvenuto a Luca Bastianello

La comparsa di Anna sembrava inizialmente essere provvisoria in vista del matrimonio della cugina Gabriella. Ma la ragazza è ritornata nuovamente nella città milanese e secondo le anticipazioni, tra qualche giorno verrà assunta come Venere all'interno dell'atelier. Nella puntata che andrà in onda il 25 febbraio si assisterà ad un'altra new entry: si tratterà della giovane Gloria Moreau (Lara Komar) che con il suo fascino e il suo mistero, come vedremo nei prossimi episodi, avrà il consenso di Vittorio e prenderà il posto di Clelia come campo-commessa del Paradiso.

La ragazza, seppur instaurerà fin da subito un buon rapporto con le colleghe, sembrerà nascondere dei segreti. Infatti quando entrare la Zia Ernesta in atelier per portare un abito a Federico, Gloria si allontanerà per non farsi riconoscere.

Le sorprese non terminano qui perché molto presto i fan del Paradiso conosceranno un personaggio maschile: si tratta di Luca Bastianello, attore di varie produzioni Mediaset.

Luca è stato infatti una star della soap Vivere (interpretando Diego Blasi), ha preso anche parte a Centovetrine (nel ruolo di Federico Bettini) e tantissime altre fiction d'amore come La donna che ritorna, Rosso San Valentino e Sacrificio d’amore. L'attore Bastianello entrerà ufficialmente sul set de Il Paradiso delle Signore probabilmente nella puntata che andrà in onda il 12 marzo.

Luca interpreterà un personaggio molto intrigante e secondo alcuni spoiler potrebbe ribaltare le carte in tavola. Non resta altro che seguire la soap de Il Paradiso delle Signore che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 circa sul primo canale Rai.