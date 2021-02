Con le puntate che andranno in onda dal 1° marzo inizierà un nuovo mese di programmazione de Il Paradiso delle Signore. Le trame settimanali degli episodi in onda fino al 5 marzo rivelano che Vittorio assumerà come nuova capocommessa Gloria Moreau. La ragazza con il suo fascino si farà voler bene fin da subito dalle Veneri, ma sembrerà nascondere qualcosa. All'arrivo della Zia Ernesta in atelier, per portare un abito a Federico Cattaneo, la ragazza si nasconderà per non farsi vedere. Giuseppe Amato invece, dopo essere stato assunto come magazziniere al Paradiso, deciderà di agire d'astuzia e cambierà atteggiamento nei confronti di Armando e Agnese.

Rocco e Maria sempre più vicini

Durante i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda da lunedì 1 a venerdì 5 marzo, al grande magazzino arriverà una new entry: si tratta di Gloria Moreau, la nuova capocommessa. Intanto Vittorio penserà a cosa fare circa l'abito ispirato alla moda londinese realizzato da Gabriella. Essendo qualcosa d'innovativo e che potrebbe creare scalpore, il direttore non saprà se inserirlo all'interno della nuova collezione. Nel frattempo Maria e Rocco saranno sempre più affiatati, per la gioia di Giuseppe che vorrebbe addirittura che i due si sposassero. Il marito di Agnese, intanto, verrà assunto al Paradiso come magazziniere. Armando sarà incredulo, non gli farà piacere lavorare a stretto contatto con il marito della donna che ama.

Essendo un uomo molto furbo e calcolatore, il signor Amato deciderà di fare buon viso a cattivo gioco: cambierà totalmente atteggiamento nei confronti del signor Ferraris e della moglie. La prima giornata da capocommessa per Gloria giungerà a termine e la ragazza lascerà il negozio con un aria alquanto misteriosa.

Ludovica vittima delle aggressioni di Castrese

Le trame delle nuove puntate rivelano che Umberto, sommerso dai sensi di colpa per aver deluso Marta, chiederà scusa sia a Federico che a Vittorio per aver complicato le loro vite e si sentirà responsabile della partenza della figlia. Quest'ultima si mostrerà distaccata con il padre, così Umberto deciderà di scriverle una lettera.

Intanto Ludovica continuerà a essere minacciata dal Mantovano e chiederà l'aiuto di Marcello. Per darle un posto sicuro in cui rifugiarsi, deciderà di ospitarla a casa Ferraris, ma solo dopo aver avuto il benestare di Armando. Quest'ultimo, intanto, le chiederà di non giocare con i sentimenti di Marcello.

Nel frattempo in atelier arriverà la Zia Ernesta che porterà il vestito appena stirato per il giovane Cattaneo, che dovrà indossare per la cena dai Bergamini. Dopo averli visti, Gloria si nasconderà per non farsi vedere. Perché la capocommessa compierà questo gesto? Intanto Agnese prenderà la decisione di raccontare a Don Saverio di essersi innamorata di Armando. Il prete, però, cercherà di convincerla a rimanere accanto a Giuseppe, visto che è suo marito.

Ludovica sarà vittima dell'aggressione del Mantovano: Castrese si precipiterà a casa Ferraris e affronterà la donna.