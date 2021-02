L'Isola dei Famosi sta scaldando i motori. I preparativi della nuova edizione condotta da Ilary Blasi fervono e, in questi giorni, iniziano a trapelare le prime anticipazioni esclusive. Sui siti web e sui giornali di Gossip si susseguono gli spoiler riguardanti il cast del noto reality. Oltre ai nomi dei possibili naufraghi pronti a sbarcare in Honduras, sale la curiosità anche per gli opinionisti in studio che commenteranno le avventure dei concorrenti. L'attesa è molta anche per la persona che approderà sulle spiagge honduregne in veste di inviato del reality.

Chi si collegherà dalla famosa "palapa?"

Elettra Lamborghini potrebbe essere opinionista dell'Isola dei Famosi

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi dopo lo slittamento di alcuni giorni prenderà il via ufficialmente il prossimo 11 marzo. Pare quasi certa la presenza di Elenoire Casalegno. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe pronta a trasferirsi per alcuni mesi in Honduras, come inviata del seguitissimo reality. Fino a poche ore fa, mancavano i nomi degli opinionisti. In queste ore invece, si sono fatte insistenti le voci che vorrebbero in questa veste la cantante e neo moglie di Afro Jack, Elettra Lamborghini. La ragazza potrebbe andare ad affiancare l'interprete di "Zingara", Iva Zanicchi, altra probabile opinionista. A svelare il nome di Elettra Lamborghini è stato Gabriele Parpiglia.

La cantante di "Pem Pem" è seguitissima dai fan e sarebbe pronta a firmare il contratto. Intanto, non mancano gli spolier anche sui nomi dei primi concorrenti pronti a partire per la nuova avventura

I possibili naufraghi della nuova edizione dell'Isola dei Famosi

Leggendo le indiscrezioni trapelate in questi giorni sul web e su alcune riviste cartacee tra i naufraghi pronti ad approdare in Honduras ci sarebbero Elisa Isoardi, ex compagna del leader della Lega Matteo Salvini, Paul Gascoigne, ex centrocampista della Lazio e allenatore di calcio.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Potrebbe poi tuffarsi dal famoso elicottero il pugile Clemente Russo. Lo sportivo, secondo le anticipazioni, potrebbe sbarcare sull'Isola in veste di naufrago speciale. Si vocifera anche il nome di Alessandro Nuccetelli, ex marito della showgirl di Non è la Rai Antonella Mosetti. Tra i naufraghi avrebbe dovuto esserci anche la personal trainer e insegnante di fitness americana Jill Cooper ma pare che la trattativa sia saltata.

Nelle ultime ore invece, si vocifera di un volto noto di Tiki Taka. SI tratta del cronista sportivo Raffaele Auriemma. Chi saranno gli altri naufraghi che si lanceranno dall'elicottero? Non resta che aspettare la partenza della nuova edizione del noto reality targato Mediaset per scoprire chi saranno i concorrenti ufficiali, gli opinionisti e l'inviato.