La fiction Mina Settembre, in onda ogni domenica su Rai 1, sta per giungere al termine. La serie Rai che ha come protagonista l'attrice napoletana Serena Rossi, iniziata a metà gennaio e composta da 12 episodi trasmessi in sei puntate, questa domenica 14 febbraio andrà in onda per un'ultima puntata che sorprenderà ulteriormente i telespettatori.

Mina Settembre, anticipazioni Tv ultima puntata: dolorosa verità sul padre

Negli ultimi due episodi si vedrà Mina alle prese con un'amara verità. La giovane dovrà fare i conti con alcuni segreti del suo passato, e soprattutto con la rivelazione che il padre non era l'uomo perfetto che lei credeva.

Mina aveva scoperto già nella prima puntata che il defunto padre aveva un'amante segreta, ma il nome le era ignoto. La ragazza ha indagato a lungo, sino a scoprire che si trattava proprio di Irene (interpretata da Christiane Filangieri). Questo evento le sconvolgerà la vita, non sarà facile per lei accettare che, il suo amato padre non solo aveva una relazione clandestina, ma per di più con una ragazza molto più giovane di lui, nonché sua amica sin dall'infanzia. Si sentirà tradita sia dal padre che per lei è sempre stato un esempio di amore ed integrità, che da colei con la quale era legata da anni di amicizia sincera e profonda. Inoltre dovrà mettersi alla ricerca di Sonia, la badante di sua madre che sembra scomparsa nel nulla. Anche in questo caso emergeranno segreti relativi alla sua famiglia poiché verrà a galla che Sonia è in qualche modo legata alle vicende dei Settembre.

Mina confusa in amore: Domenico o Claudio?

Sul fronte sentimentale la bella assistente sociale si troverà indecisa tra Domenico e Claudio, il suo ex marito.

Se negli scorsi episodi Mina sembrava essersi voluta buttare il passato alle spalle, e aprirsi al nuovo amore con il ginecologo del consultorio, non è detto che questa scelta venga confermata nell'ultima puntata.

Domenico (interpretato dall'affascinate Giuseppe Zeno) non si farà sentire per un bel po', ed andrà a lavorare in una clinica privata lasciando sola Mina in un periodo difficile. La giovane non sarà affatto soddisfatta del comportamento del nuovo compagno, e questo potrebbe gettare ombre sul rapporto fra i due. A gran sorpresa, Claudio (interpretato da Giorgio Pasotti), le sarà molto vicino e dimostrerà affetto e comprensione.

Che sia un nuovo inizio per il loro matrimonio? Indubbiamente entrambi sono innamorati di lei, ma alla fine Mina dovrà sceglierne solo uno.