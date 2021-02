New Amsterdam 3 andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 2 marzo. Dopo la frettolosa conclusione della seconda stagione, avvenuta bruscamente per via dell'emergenza Coronavirus, il medical drama di David Schulner tra poche settimane debutterà con il terzo ciclo di episodi inediti sull'emittente NBC. Successivamente alla messa in onda statunitense, la serie tornerà anche in Italia su Canale 5. La data italiana, però, non è stata ancora ufficializzata. Le questioni rimaste irrisolte nel finale dello scorso anno troveranno una conclusione e ci sarà spazio per le storie legate alla pandemia. Anche in questa serie, come è accaduto per Grey's Anatomy 17, The Resident 4 e The Good Doctor 4, la realtà si fonderà con la finzione e le vicende saranno ambientate durante l'attuale emergenza sanitaria.

Le anticipazioni rilasciate sul web rivelano che uno dei dottori sarà colpito dal virus in prima persona.

Il 2 marzo su NBC debutta New Amsterdam 3

Il medical drama New Amsterdam si è congedato dal pubblico statunitense ad aprile 2020 quando NBC ha trasmesso il diciottesimo episodio della seconda stagione. Annunciata inizialmente per l'autunno, la terza stagione ha subìto uno slittamento al 2021 a causa dell'emergenza Covid-19. La rete ha comunicato recentemente la data di inizio dei nuovi episodi che andranno in onda martedì 2 marzo. Non si conosce ancora il numero degli episodi che andranno a comporre la nuova stagione. Una cosa è certa: la serie ripartirà dalla pandemia. All'inizio della stagione il pubblico ritroverà i protagonisti particolarmente provati dall'emergenza sanitaria che stravolgerà l'ospedale e la vita di tutti i medici.

Stando a quanto anticipato dallo showrunner Schulner, uno dei dottori protagonisti contrarrà il virus proprio all'inizio della nuova stagione.

Dove eravamo rimasti: il finale di New Amsterdam 2

Nell'ultimo episodio di New Amsterdam 2 sono rimaste in sospeso diverse storyline che attendono di essere risolte all'inizio della terza stagione. Nel finale Max Goodwin (Ryan Eggold) ha avuto alcuni problemi a curare un paziente malato di distrofia muscolare.

Nella vita privata le cose con Alice non sono andate nel verso giusto e alla fine si sono separati per il bene dei bambini. Nel frattempo, la dottoressa Helen Sharpe (Freema Agyeman) ha ceduto alle attenzioni del chirurgo Cassian Shin (Daniel Dae Kim), mentre il dottor Vijay Kapoor (Anupam Kher) ha avuto un emozionante confronto con la moglie di un suo paziente.

La dottoressa Lauren Bloom (Janet Montgomery), intanto, si è trovata a dover gestire una situazione complicata quando più persone hanno iniziato a mostrare gli stessi sintomi. Per comprendere perché la morfina stesse provocando queste reazioni nei pazienti, la primaria ha pensato di iniettarsi una piccola dose, pur consapevole dei suoi trascorsi con la dipendenza.