L'attrice Chiara Russo, interprete nel Paradiso delle Signore di Maria Puglisi, la giovane e timida aiuto sarta della signora Agnese Amato (Antonella Attili), in un'intervista al settimanale DiPiùTv ha raccontato come abbia deciso definitivamente di intraprendere il percorso della recitazione quattro anni fa, subito dopo la fine dell'università. A sbloccarla è stato un viaggio con un'amica in Spagna, sulla via del Cammino di Santiago di Compostela. Scelta legata alla curiosità da viaggiatrice non alla fede cattolica.

Chiara Russo: 'Non avrei immaginato che su quelle strade avrei trovato me stessa'

Chiara Russo ha ricordato con grande piacere quel viaggio spirituale e fisico che le ha cambiato la vita. La giovane attrice siciliana ha affermato di aver imparato tante cose proprie grazie a quel meraviglioso cammino. Dopo aver lasciato Palermo con uno zaino in spalla, Chiara Russo, passando per Roma, Saragozza e Burgos, ha raggiungo Santiago. "Ho percorso - ha dichiarato l'attrice - in 15 giorni circa 450 chilometri. Fisicamente è stata dura, ma è stato un meraviglioso viaggio dentro me stessa". Un viaggio che le ha permesso di imparare tante cose. Al rientro da questo pellegrinaggio, Chiara Russo ha messo in pratica tutti gli insegnamenti raccolti durante il cammino: così, dopo aver deciso di dover andare avanti, di pensare a se stessa e di dover iniziare un nuovo capitolo della sua vita da sola, ha trovato le forze per rivelare ai suoi genitori di voler cambiare città e di voler trasferirsi a Roma per esaudire il suo sogno, quello di fare l'attrice.

Dopo un po' di tempo e alcune difficoltà, Chiara Russo è sbarcata nel cast de Il Paradiso delle Signore.

Maria Puglisi da personaggio di passaggio a protagonista

Il personaggio che Chiara Russo interpreta nella soap è uno dei più amati. In modo particolare piace molto al pubblico l'infatuazione della signorina Puglisi verso Rocco Amato (Giancarlo Commare) che però pare essere attratto anche dalla Venere Irene Cipriani (Francesca Del Fa).

Questo triangolo amoroso e i piccoli battibecchi tra Maria e Irene sono al centro di numerosi episodi divertenti all'interno del grande magazzino. In attesa di vedere chi sarà la ragazza fortunata che riuscirà, nei prossimi episodi, a conquistare il cuore del bel Amato, Chiara Russo ha raccontato che ha rischiato di perdere il suo ruolo all'interno del cast, a causa di un infortunio, causato da una caduta in bicicletta.

“Non si poteva tenere un personaggio in sospeso, quindi hanno fatto sparire per qualche tempo Maria". La ragazza, che aveva paura di aver perso una grande occasione per la sua carriera, per fortuna ha potuto avere una seconda occasione. Chiara Russo, una volta guarita, è stata infatti richiamata sul set per vestire i panni di Maria Puglisi. Inoltre il suo personaggio, da figura di passaggio, è diventato invece importante nella quinta stagione del Paradiso delle Signore. L'attrice spera quindi di essersi lasciata la sfortuna alle spalle, Covid-19 permettendo.