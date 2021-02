Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e questo pomeriggio, martedì 16 febbraio, c'è stata una nuova registrazione.

I protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi sono rientrati in studio per le nuove puntate del dating show che andranno in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5. I colpi di scena non sono mancati, al punto che tra Riccardo e Armando si è accesa la scintilla in seguito a una discussione e per sedare gli animi è stato necessario l'intervento di Maria De Filippi.

Uomini e donne registrazione 16 febbraio: scoppia la lite tra Armando e Riccardo

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne del 16 febbraio che arrivano dalle pagine de "Il Vicolo delle news", rivelano che in studio è arrivata Federica, una nuova pretendente che ha chiesto di poter conoscere meglio Armando Incarnato.

La conoscenza è stata interrotta da una discussione nata in studio tra Gianni, Samanta e Armando: a far perdere le staffe ad Incarnato sono state le parole della nuova tronista che - interpellata da Maria De Filippi - non ha dato un parere positivo sul cavaliere, al punto che lui l'ha tacciata di essere una maleducata.

De Filippi interviene nella lite tra Armando e Riccardo

Nel corso della discussione c'è stato un diverbio anche tra Riccardo e Armando, perché il napoletano, non gradendo gli apprezzamenti che il pugliese ha fatto alla ragazza, notati dalla stessa Maria De Filippi, alla fine si è alzato ed è uscito dallo studio, facendo una battuta riuscita male a lei.

Stando agli spoiler della registrazione di Uomini e donne di oggi 16 febbraio, Incarnato avrebbe incoraggiato la ragazza a rimanere per Riccardo, così magari lui riesce a "recuperare a letto".

Tali parole hanno fatto perdere le staffe a Riccardo che, a quel punto, si è alzato dalla sedia per uscire dallo studio, quando all'esterno si trovava già il suo rivale Armando. Insomma la situazione tra i due cavalieri poteva sfuggire di mano da un momento all'altro e, proprio per questo motivo, Maria De Filippi ha deciso di intervenire in prima persona.

Gemma torna a parlare di Maurizio: registrazione U&D del 16 febbraio

La conduttrice di Uomini e donne ha trattenuto Riccardo, evitando in questo modo che potesse esserci una rissa dietro le quinte tra i due cavalieri. Dopo un po', però, Riccardo non ce l'ha fatta a restare in studio ed è uscito lo stesso. Alla fine Federica è rimasta in trasmissione, ma solo per corteggiare Armando.

Occhi puntati anche su Gemma Galgani: nel corso della registrazione di U&D di oggi è stato mostrato un nuovo confessionale della dama torinese in cui si lamentava del comportamento di Maurizio e di Tina Cipollari. In studio, poi, si è tornato a parlare delle foto "osè" di Maurizio.