Da quando Belen Rodriguez ha confermato di essere in dolce attesa, si rincorrono i Gossip sulla vita privata del suo ex marito: in queste settimane, infatti, sono tanti i flirt che le riviste hanno attribuito a Stefano De Martino, l'ultimo con una bellissima collega dell'argentina. Il giornalista Alberto Dandolo sostiene che sarebbe nata una simpatia tra il conduttore e Melissa Satta, anche lei fresca di separazione e ospite di una puntata di Stasera tutto è possibile.

Nuovi rumor sul privato di Stefano De Martino

Sono tante le donne dello spettacolo che di recente sono state accostate a Stefano De Martino: l'ultima in ordine di tempo è una showgirl che in comune col napoletano ha molte cose.

Stando a quello che si legge su una rivista scandalistica, dietro le quinte di Stasera tutto è possibile sarebbe nata una simpatia tra il padrone di casa e Melissa Satta, ospite di una puntata registrata proprio in questi giorni.

I bene informati, inoltre, sostengono che la showgirl abbia soggiornato nello stesso albergo del presentatore e che tra loro ci siano stati vari incontri lontano da occhi indiscreti. Ovviamente questa per ora è soltanto un'indiscrezione, in quanto non esistono foto o video che possano provare la frequentazione in corso tra il volto Rai e l'ex velina di Striscia la Notizia.

Possibile nuovo amore per Stefano De Martino

Il settimanale che per primo ha lanciato il gossip sul flirt in corso tra Stefano e Melissa, ha sottolineato il simile percorso sentimentale dei due: nell'ultimo anno, infatti, sia De Martino che Satta hanno messo fine al loro matrimonio e vivono la vita da genitori single.

La soubrette da poco si è separata da Kevin Prince Boateng, il calciatore dal quale ha avuto il piccolo Maddox; il presentatore Rai, invece, si è allontanato per la seconda volta dalla moglie Belen Rodriguez, mamma di Santiago.

La scintilla tra i due, dunque, sarebbe scoccata nel backstage di una puntata di Stasera tutto è possibile, programma di intrattenimento che Stefano conduce da un paio di anni dagli studi di Napoli e al quale Melissa ha partecipato come ospite (la registrazione in questione non è ancora andata in onda).

Tutte le donne di Stefano De Martino

Melissa Satta è soltanto l'ultima donna alla quale è stato accostato Stefano in queste settimane: nei giorni scorsi, le riviste e i siti di gossip hanno ipotizzato due diversi flirt per il neo single De Martino. Dopo che un giornale scandalistico ha parlato di una possibile simpatia in corso tra il 31enne e una celebre influencer napoletana, i curiosi hanno pensato che fosse la giovane Chiara Nasti la nuova fiamma dell'ex ballerino.

In realtà, in questi giorni la ragazza è uscita allo scoperto con Nicolò Zaniolo, il calciatore della Roma che sta frequentando e col quale ha già condiviso un tatuaggio di coppia.

Un'altra vip che i bene informati hanno inserito nella lista delle possibili "amanti segrete" del conduttore Rai, è Andrea Delogu: tra Stefano e la speaker radiofonica, infatti, da un po' di tempo c'è un simpatico scambio di complimenti e battute sui social network. La donna, inoltre, si è da poco separata dal marito Francesco Montanari, quindi è ufficialmente single proprio come l'amico che punzecchia su Instagram quasi ogni giorno. L'ex velina di Striscia la Notizia, dunque, è il nome nuovo tra le presunte compagne di De Martino. Per il momento, nessuno ha confermato o smentito questa indiscrezione, perciò si attendono sviluppi soprattutto a fronte delle tante prese di posizione di Melissa quando in passato le sono stati attribuiti finti flirt.