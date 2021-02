La scelta fatta da Dayane Mello nel corso della puntata di lunedì 22 febbraio del Grande Fratello Vip, ha acceso liti e forti discussioni all'interno della casa più spiata d'Italia. In molti, non hanno apprezzato il fatto che abbia scelto di mandare al televoto quella che dovrebbe essere la sua migliore amica, Rosalinda Cannavò. Ad esprimersi in modo duro nei confronti della ragazza, è stato in particolare Tommaso Zorzi. L'influencer ha utilizzato delle parole che hanno fatto insorgere il web e il mondo dei social, scatenando le reazioni di alcuni noti personaggi appartenenti al mondo della televisione e del web.

I fan contro Tommaso Zorzi dopo la lite con Dayane Mello

Nel corso della lite con Dayane Mello, Tommaso le ha detto che è il minimo della vita perché non può arrivare in televisione ed inventarsi una storia tra donne per avere due o tre voti in più. Tommaso ha poi aggiunto che dovrebbe viverla sulla sua pelle la discriminazione per una relazione con la persona dello stesso sesso. Le forti parole pronunciate da Zorzi hanno fatto insorgere il web. Tommaso è diventato l'argomento del giorno e su Twitter è stato primo in tendenza per ore. Molti si sono trovati in disaccordo con le affermazioni fatte da Tommaso Zorzi e hanno lanciato l'hastag "Fuori Tommaso", chiedendo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip.

Il web chiede l'eliminazione dell'influencer Tommaso Zorzi

Dopo che Dayane Mello ha confessato di essersi innamorata di Rosalinda Cannavò, Zorzi l'ha accusata di strumentalizzare le tematiche LGBT per un tornaconto mediatico. Queste parole hanno scatenato una lite molto accesa nel corso della quale i due inquilini non si sono risparmiati accuse e parole anche piuttosto pesanti.

Tommaso Zorzi ha detto, inveendo contro di lei, che ha vissuto sulla sua pelle cosa significa combattere per un amore dello stesso sesso. Poi, ha dichiarato ancora: "Tu non hai vissuto niente. Venire in tv dicendo che sei mezza lesbica, è una mancanza di rispetto. Zorzi ha detto a Dayane che non può approfittarsi, fare la figa con la storia LGBT con una persona che ha vissuto sulla propria pelle questa cosa.

Anche alcuni personaggi del mondo dello spettacolo si sono scagliati contro Zorzi. In particolare Taylor Mega e Soleil Sorge. Quest'ultima ha dichiarato sui social di essere sconvolta dalla violenza psicologica e dalla cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto. Intanto, nelle scorse ore, Tommaso si è ravvicinato alla modella brasiliana abbracciandola e chiedendole scusa per le pesanti parole che le ha rivolto durante la discussione. Anche questo gesto però pare non sia stato considerato veritiero dai telespettatori.