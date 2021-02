Barbara De Santi, anche se non fa parte più del parterre over di Uomini e donne, continua a guardare la trasmissione di Canale 5. Nella giornata di martedì 2 febbraio, l'ex dama ha commentato quanto è andato in onda in televisione. La seconda puntata settimanale della trasmissione di Maria De Filippi è stata incentrata sulle vicende di Gemma Galgani e la dama torinese ha portato in studio una segnalazione, riguardo ad una presunta amante che avrebbe Maurizio Guerci. Barbara De Santi, abitando vicino al paese del cavaliere mantovano, ha fatto una battuta sul suo profilo social, offrendosi come volontaria per indagare sulla vicenda.

Maurizio Guerci avrebbe una presunta amante: il commento di Barbara De Santi

Gemma, che non si è data pace dopo l'improvvisa chiusura della sua storia d'amore con Maurizio, ha sospettato che l'uomo potesse avere un'altra donna. Ad avallare la sua ipotesi, Galgani ha fatto ascoltare un audio a Gianni Sperti, ricevuto dalla sua amica, in cui verrebbe indicato che Guerci avrebbe una presunta amante, ma la segnalazione, non riportando nessun nome riguardo alla donna che frequenterebbe il cinquantenne, non è stata ritenuta attendibile. Barbara De Santi, vedendo la puntata, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un commento alla vicenda.

Tina alla ricerca di testimoni per cercare la presunta amante di Maurizio

Durante la discussione in studio, Tina Cipollari ha lanciato un appello per cercare la presunta amante di Maurizio, cercando testimonianze per verificare se Guerci fosse realmente single: ''Chiamiamo il parroco, il sindaco, qualcuno.

Se tutto il paese sa di questa relazione, può darsi che il parroco magari è al corrente''. Di fronte a questa affermazione dell'opinionista di Uomini e Donne, Barbara De Santi ha commentato ironicamente la vicenda, offrendosi di aiuto per andare alla ricerca dell'ipotetica donna del cavaliere mantovano: ''Ok, abito vicino a Maurizio. Vado io in missione a Bagnolo San Vito a chiedere in paese''.

La nuova vita di Barbara De Santi dopo Uomini e Donne

Barbara De Santi, dopo aver lasciato il parterre dI Uomini e Donne, ha continuato la sua professione di insegnante a scuola e la sua attività di influencer sui social. Nel 2020, l'ex dama ha pubblicato il libro: "Fare l'amore come una escort: La mia storia raccontata attraverso gli uomini e le donne che ho incontrato" e, parallelamente, è entrata a far parte dell'agenzia di Pamela Perricciolo.

Al momento non si hanno informazioni sulla sua vita privata e se sia ancora single. Non resta che attendere un po' di tempo, per vedere se Barbara tornerà a far parte del programma di Maria De Filippi.