La registrazione di Uomini e donne del 16 febbraio rivela novità riguardo al trono over. Tina Cipollari si è recata in regia per far spegnere il microfono a Gemma Galgani e ha aggiunto un distorsore vocale per farle modificare la voce quando parlava. Nel frattempo, è avvenuta una lite fra Armando e Riccardo ed è dovuta intervenire Maria De Filippi per placare gli animi. Il cavaliere partenopeo ha lasciato lo studio e la conduttrice del dating show ha chiesto a Guarnieri di non raggiungerlo fuori.

Anticipazioni Uomini e Donne, Tina e Gemma: nuovo siparietto

All'inizio della registrazione, come di consueto, sono state trattate le vicende sentimentali di Gemma.

Prima che la dama facesse il suo ingresso in studio, è stato mostrato il confessionale, nel quale Galgani si è lamentata del comportamento di Maurizio e di Tina. Per l'arrivo della conduttrice di Giortì sulla passerella, Cipollari ha scelto la canzone 'Sincerità'. Una volta che la single torinese si è seduta al centro, si è dato spazio alla discussione riguardo la foto che Maurizio aveva inviato a Gemma. Gianni Sperti, vedendo che la situazione fra la coppia non evolveva, ha sostenuto che era meglio andare avanti a parlare di altro, dal momento che i due avevano già deciso di interrompere la loro frequentazione. Tina, nel frattempo, non ha perso occasione per combinarne una delle sue, ai danni di Gemma e si è recata in regia, dando vita ad un nuovo siparietto.

Una volta giunta alla postazione di comando, l'opinionista di Uomini e Donne ha fatto chiudere il microfono della dama torinese e le ha fatto inserire un distorsore vocale, facendola sembrare una papera ogni volta che provava a parlare.

Maria De Filippi interviene in una lite fra Armando e Riccardo

Per Armando Incarnato è arrivata una ragazza nuova di nome Federica e, nel frattempo, è nata una discussione fra Samantha, Gianni e Incarnato, in quanto la conduttrice ha chiesto un parere alla nuova tronista sull'attore napoletano.

Curcio ha espresso un giudizio negativo sull'imprenditore campano e il cavaliere partenopeo, non contento delle parole della ragazza, le ha dato della maleducata. Gianni Sperti ha difeso la tronista ed è nata una discussione dai toni accesi. Nel frattempo, è intervenuto anche Riccardo e l'attore napoletano ha iniziato a litigare anche con lui, a causa degli apprezzamenti che Guarnieri avrebbe fatto a Federica.

Armando è uscito dallo studio e l'ex fidanzato di Ida Platano lo voleva raggiungere per continuare la discussione fuori. Maria De Filippi è intervenuta per placare gli animi, chiedendo all'ex protagonista di Temptation Island di rimanere, ma dopo un po' di tempo, Riccardo ha deciso comunque di uscire fuori.