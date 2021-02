Affondo social di Selvaggia Lucarelli contro Maria De Filippi per quanto trasmesso nel corso della puntata di mercoledì 3 febbraio di Uomini e Donne. Nel mirino della giornalista è finita l'infuocata discussione tra Giancarlo Cellucci e Aurora Tropea con il cavaliere che ha sbottato e affermato di avere dei video con la dama che provano che tra di loro c'è stato qualcosa di intimo. Una presa di posizione che ha provocato indignazione e rabbia tra i fan del programma di Canale 5 sia per le esternazioni del cavaliere ma anche per come è stata gestita l'intera vicenda da conduttrice ed opinionisti.

Sulla questione si è espressa Selvaggia Lucarelli con un lungo post pubblicato sul profilo Instagram attraverso il quale ha attaccato senza mezze misure il dating show di Canale 5: "Una scena diseducativa, profondamente sbagliata. Tanto più che suppongo che il programma sia registrato e quindi si poteva decidere di non mostrare nulla" - ha affermato senza fare giri di parole la vulcanica opinionista che, nella circostanza, ha punzecchiato anche la moglie di Maurizio Costanzo: "La conduttrice Ponzio Pilato. Questa volta Maria io esco".

Selvaggia Lucarelli sulla lite tra Aurora e Giancarlo: 'Scena diseducativa'

Polemiche a go go per il botta al risposta al vetriolo tra Giancarlo Cellucci e Aurora Tropea nel corso della puntata di Uomini e donne del 3 febbraio.

La dama si è trovata a difendersi dall'accusa del corteggiatore di possedere video intimi che confermerebbero la loro relazione. Stizzita la reazione della livornese che ha invitato il cavaliere a mostrare i filmati. "Ora falli vedere davanti a tutti". L'uomo non si è tirato indietro ed ha mostrato il telefonino a Gianni Sperti: "Questo è quello che ti posso far vedere" - ha sottolineato Giancarlo mentre Tina Cipollari l'ha invitato a far ascoltare anche gli audio.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Dall'altra parte una sorpresa Maria De Filippi ha riferito di non essere a conoscenza di quanto affermava il romano ed ha invitato la regia a non inquadrare il cellulare di Cellucci. Alla fine della discussione Aurora è uscita dallo studio tra le lacrime e visibilmente provata per l'accaduto.

La giornalista contro la conduttrice: 'Mi spiace non ci siamo, questa volta Maria io esco'

L'episodio ha fatto storcere il muso a diversi fan di Uomini e Donne che sui social non hanno nascosto il proprio disappunto per il comportamento di Giancarlo ma anche per la mancata condanna del suo gesto da parte di conduttrice e opinionisti. Al coro dei dissensi si è unita anche Selvaggia Lucarelli che su Instagram ha puntato l'indice contro il dating show di Canale 5.

"Il problema non è il trash ma è normalizzare una situazione in cui un uomo ricorda a una donna che possiede le prove video di una relazione intima" - ha riferito la giornalista che ha evidenziato l'imbarazzo in cui si è venuta a trovare Aurora che per "discolparsi" ha invitato il cavaliere a mostrare le prove.

"Si tratta di una scena diseducativa" - ha scritto l'opinionista che non ha risparmiato stilettate al vetriolo a Maria De Filippi. "Si poteva decidere di non mostrare nulla. Mi spiace ma non ci siamo, questa volta Maria io esco".