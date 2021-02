Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio alle vicende del nuovo Nunzio Cammarota. Fallito il tentativo di recuperare i soldi, grazie a una partita di poker, il ragazzo si troverà in una situazione di estremo pericolo, ma a tirarlo per l'ennesima volta fuori dai guai ci penserà Franco Boschi. Quest'ultimo ricorrerà all'aiuto di un misterioso personaggio, che gli consentirà di mettere insieme la cifra necessaria per saldare il debito del figlio adottivo. Nel frattempo, sull'altro versante, Patrizio e Clara si avvicineranno pericolosamente allontanandosi dai loro rispettivi compagni.

A seguire le anticipazioni di Un posto al sole, delle puntate che andranno in onda dall'1 al 5 marzo, alle 20:45, su Rai 3.

Un posto al sole, trame di marzo: un aiuto inaspettato

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Nunzio (Vladimir Randazzo) proverà a ripagare i suoi debiti giocando una rischiosissima partita di poker. Le anticipazioni non svelano cosa accadrà sul tavolo da gioco, ma a quanto pare Nunzio non riuscirà a recuperare il denaro necessario per togliersi dai guai. Nel frattempo Franco (Peppe Zarbo), in procinto di partire per Venezia, scoprirà cosa è successo e interverrà per salvare il suo figlio adottivo. Boschi, per aiutare Nunzio, deciderà di rivolgersi ad una persona totalmente inaspettata. Purtroppo gli spoiler non svelano il nome di questo misterioso personaggio, ma pare proprio che il suo intervento avrà molta efficacia.

Un posto al sole, spoiler 1-5 marzo: Franco recupera i soldi

Dopo avere recuperato il denaro, atto a sanare i debiti del figlio, Franco deciderà di accompagnare personalmente Nunzio in Sicilia, ma qualcosa interromperà i loro piani. Una richiesta inaspettata costringerà infatti i due a rinunciare alla loro partenza. In seguito Boschi dovrà prendere una decisione molto sofferta per aiutare il figlio.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Le anticipazioni non spiegano perché Nunzio finisca nuovamente nei guai, ma rivelano che anche stavolta il ragazzo riuscirà a tirarsene fuori, facendo tirare un sospiro di sollievo definitivo al padre adottivo.

Upas, anticipazioni dall'1 al 5 marzo: Patrizio e Clara nuova coppia

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Clara (Imma Pirone) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) si scambieranno un bacio.

Quest'ultima, esasperata dall'ennesima litigata con Alberto (Maurizio Aiello), deciderà di chiamare il giovane Giordano. In seguito a questo evento Patrizio e Clara si avvicineranno pericolosamente e il ragazzo non sarà più sicuro dei suoi sentimenti verso Rossella (Giorgia Gianetiempo). Nel frattempo la giovane Graziani sarà alle prese con il rifiuto della sua tesi universitaria.