Nei prossimi episodi di Un posto al sole farà il suo ritorno, nella soap opera partenopea, Agnese Lorenzini nei panni di Susanna Picardi. A giustificare il suo ritorno, sarà una specifica richiesta fatta da Jimmy a Niko. Il bambino si troverà infatti a dover fare un compito in classe in cui deve intervistare una donna che stima particolarmente. Il piccolo sceglierà, come modello femminile di intraprendenza, Susanna e chiederà a suo padre di contattarla, ma come andrà a finire? A seguire le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dall'1 al 5 marzo alle 20:45 su Rai 3.

Un posto al sole, spoiler di marzo: arriva la Festa della Donna

Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà rispettata la timeline reale, come da tradizione, e si inizierà a parlare di Festa della Donna. In occasione dell'8 marzo, l'insegnante di Jimmy (Gennaro De Simone) assegnerà al piccolo un compito molto particolare. Il bambino dovrà infatti intervistare una donna che, per lui, rappresenti degnamente l'emancipazione e l'intraprendenza femminile. Quest'ultimo, prima di fare la sua scelta, stupirà nonno Renato (Marzio Honorato) mostrando grande maturità e dando sfoggio di elevata competenza in merito a un tema delicato, quale il maschilismo nella società moderna.

Un posto al sole, episodi dall'1 al 5 marzo: Jimmy sceglie Susanna

Le anticipazioni di Upas, rivelano che Renato Poggi suggerirà a Jimmy di intervistare nonna Giulia (Marina Tagliaferri) o zia Angela (Claudia Ruffo).

Entrambe sono infatti donne realizzate nel lavoro e meritevoli di stima per il loro encomiabile operato in ambito sociale. Tuttavia il bambino sarà di tutt'altro avviso e avrà nella sua testa un solo e unico nome. Jimmy deciderà infatti di voler intervistare Susanna (Agnese Lorenzini), verso cui nutre un grandissimo affetto. A questo punto però bisognerà chiedere il parere di papà Niko (Luca Turco).

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ma come la prenderà l'uomo?

Upas, trame 1-5 marzo: Niko e Susanna sempre più vicini

Gli spoiler delle puntate di Un posto al sole, in onda dall'1 al 5 marzo, rivelano che Niko rimarrà spiazzato dinanzi alla richiesta di suo figlio. L'ultimo incontro con Susanna non è stato dei migliori e l'uomo proprio non se la sente di ricontattare la sua ex. Nonostante le perplessità iniziali, però, Poggi romperà gli indugi e contatterà Susanna per amore di suo figlio.

Quest'ultima lo raggiungerà in studio e i due inizieranno parlare amabilmente, come se il passato non fosse mai esistito. In seguito, Susanna accetterà l'invito e si recherà a casa Poggi, dove sarà accolta gioiosamente dal piccolo Jimmy, entusiasta all'idea di rivedere la ragazza.