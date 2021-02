In modo del tutto inaspettato, martedì 2 febbraio, Un posto al sole non è andato in onda per lasciare spazio all'anteprima di Cartabianca. Va detto che non è la prima volta che Un posto al sole cede il suo spazio alla politica, ma la sospensione di questa sera è giunta in modo del tutto inaspettato. La crisi di governo è indubbiamente un argomento di rilevanza cruciale, ma gli appassionati di Upas sono rimasti piuttosto perplessi dal fatto che, a farne le spese, sia sempre la soap opera partenopea, mentre altre reti rai sono andate avanti con la loro programmazione regolare.

Un posto al sole viene sospeso

Nelle ultime settimane, complice una situazione politica molto delicata, altre volte Upas ha dovuto cedere il posto alle dirette del Senato. In quei casi però la soap veniva messa in preallarme e, qualora gli interventi avessero sforato, attori e produzione erano pronti a fare un annuncio. Ovviamente serpeggiava un certo malumore sia tra gli attori che tra gli spettatori. Meme e prese in giro inondavano le pagine dedicate alla soap, oltre ovviamente ai commenti dei fan infuriati. La sensazione è che si chieda al pubblico di Un posto al sole una sorta di sacrificio istituzionale, un richiamo a responsabilità più profonde, laddove lo spettatore vorrebbe solo godersi una puntata della sua soap del cuore.

La pagina Facebook di Upas va avanti come se nulla fosse

Che tale evento fosse totalmente inaspettato lo si può facilmente evincere osservando la pagina ufficiale di Un posto al sole Rai dove sono stati messi i post della puntata, che sarebbe dovuta andare regolarmente in onda ( ndr, molto probabilmente già precedentemente programmati). Oltre al danno quindi la beffa di avere involontariamente anticipato la puntata, mostrando anche la scena finale.

Una situazione paradossale quindi, che ha visto i telespettatori guardare l'anteprima di Cartabianca con la speranza che la soap fosse semplicemente in ritardo. Tale cancellazione oltre a macchiare la reputazione della soap potrebbe avere un peso sulla fidelizzazione degli spettatori. Anche gli attori, solitamente molto attivi, quando gli episodi vengono sospesi, sono stati presi in contropiede e non hanno avuto modo di avvisare i fan.

Unica a riuscire a fare un breve e laconico annuncio, all'ultimo secondo, è stata l'attrice Giorgia Gianetiempo, che interpreta Rossella.

Un posto al sole: la rabbia dei fan

Per comprendere quanto i fan di Upas, abbiano mal digerito la decisione della rete, basta scorrere tra i commenti nelle pagine social ufficiali della soap. Di seguito alcuni commenti, una fan dice: "Ma perché Un posto al sole non viene rispettato a rai 3? Fate qualcosa, non è possibile essere trattati così, cancellati per 20 minuti in più di chiacchiere inutili, vergogna" e ancora un'altra spettatrice: "È mai possibile che noi telespettatori dobbiamo sempre sorbirci la politica. Noi non contiamo nulla? Aspettavamo Un posto al sole per rilassarci un po'. Questo è un tormentone.

Vergognatevi." I commenti sono tutti di indirizzo simile e in molti casi risultano decisamente più rancorosi. A questo punto si attende un comunicato ufficiale per scoprire quando l'episodio potrà essere recuperato.