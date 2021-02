Gli spoiler della famosa soap opera Una vita sono ricchi di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Ursula Dicenta cercherà di trovare un modo per annientare Genoveva Salmeron e penserà di contattare l'assassino di Samuel Alday, Cristóbal Cabrera.

L'uomo sarà ormai latitante dopo aver commesso l'omicidio, ma Dicenta riuscirà a trovarlo senza molti problemi e diventerà complice dell'uomo. In seguito accadrà qualcosa di assai inaspettato: Genoveva giocherà d'astuzia e incontrerà Cristóbal, la donna avrà in mente un piano perfido, tanto che alla fine sedurrà l'uomo con il suo fascino e poi lo farà arrestare.

Spoiler Una vita: Ursula e Genoveva ai ferri corti

Nelle puntate di Una vita che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Ursula sarà ormai ai ferri corti con Genoveva Salmeron e vorrà trovare un modo per annientare definitivamente la donna. Dicenta avrà in mente un diabolico piano: riuscirà a scovare Cristóbal Cabrera, assassino di Samuel Alday e gli proporrà di unire le forze contro Genoveva. In seguito Ursula commetterà un errore fatale e durante una conversazione con Salmeron, si lascerà sfuggire il nome di Cristóbal all'improvviso, Genoveva sarà assai meravigliata e non riuscirà a capire se la vicenda sia frutto di una pura coincidenza, ma deciderà lo stesso di giocare d'astuzia. Salmeron deciderà di invitare lei stessa Cabrera a casa sua, così lo contatterà e gli dirà che ha bisogno di discutere di un'importante affare.

Sin da subito Cristóbal non si fiderà della dark lady, ma deciderà lo stesso di recarsi a casa della donna.

Genoveva incontra Cristóbal

Genoveva, per far si di incastrare Cristóbal, organizzerà un piano assai particolare, nel quale parteciperà anche il suo amato Felipe Alvarez Hermoso. L'uomo si metterà d'accordo con gli agenti della guardia civile e insieme a loro si nasconderà in un'altra stanza, durante l'incontro tra Salmeron e il latitante.

In seguito Cristóbal si recherà da Genoveva, ma per sicurezza porterà con sé una pistola. Genoveva cercherà sin da subito di mettere Cabrera a suo agio, così gli racconterà di essere cambiata e di essere ormai una donna nuova, ricca e potente, ma di avere bisogno di un alleato che gli copra le spalle. Nel frattempo Cristóbal non si fiderà molto e continuerà a puntate la pistola alla gola di Genoveva, ma la donna per essere ancora più convincente comincerà a sedurre l'uomo e gli sfiorerà le labbra con un bacio, sarà così che Cristóbal non riuscirà più a resistere al fascino della donna e si lascerà andare.

Cabrera comincerà a fidarsi della donna e all'improvviso abbasserà la pistola.

Cabrera viene arrestato

Cristóbal sarà assai lusingato dall'atteggiamento della Salmeron e abbasserà la guardia. A un certo punto, però, Genoveva griderà "Adesso" e subito dopo il latitante sarà circondato dagli agenti della guardia civile e dal commissario Méndez, il quale metterà subito le manette all'uomo e lo porterà in galera. Non ci vorrà molto prima che la notizia dell'arresto di Cristóbal si diffonda in giro per Acacias, la novità farà di Genoveva una vera e propria eroina agli occhi di tutti gli abitanti del paese.