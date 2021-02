Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa ogni giorno ad eccezione del sabato alle 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da domenica 14 a venerdì 19 febbraio, Marcia sospetterà di Santiago e dei suoi strani atteggiamenti, ma l'uomo la rassicurerà. Inoltre Carchano sarà arrestato e la reputazione di Bellita del Campo sarà salva, mentre Genoveva proseguirà nei suoi tranelli per tenere lontani Marcia e Felipe.

José denuncia Carchano

Nella puntata di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 14 al 19 febbraio, Susana sarà felice della sua storia d'amore con Armando e a migliorare sarà anche il suo carattere, tanto che regalerà degli abiti a Casilda.

Ramon e Carmen cominceranno a fare delle indagini sul comportamento tenuto da Lolita. La donna infatti ha avuto una strana reazione, dopo che ha ricevuto in dono la culla del bambino. Inoltre José deciderà di reagire alle continue diffamazioni, perpetrate dal produttore cinematografico Alfonso Carchano contro Bellita del Campo e pertanto lo denuncerà.

Bellita ha paura per la sua reputazione

Secondo le anticipazioni televisive fino al 19 febbraio, Fabiana e Casilda inviteranno Marcia a non pensare più a Felipe e di occuparsi di Santiago. Sampaio a tal fine scriverà una lettera all'avvocato e gli dirà di non cercarla mai più. Santiago intanto organizzerà una serata romantica con la moglie, affinché lei possa finalmente concedersi a lui. In tutto questo Armando inizia a sfuggire a Susana e le invierà spesso dei biglietti adducendo molte scusanti, che metteranno in allarme la donna.

Nel frattempo i Dominguez ascolteranno il consiglio di Felipe e ingaggeranno l'avvocato Toscano, che avrà il compito di inviare una diffida a Carchano. L'intento è quello di impaurirlo e fare in modo che il film non venga pubblicato, senza che sia un tribunale a stabilirlo. Davanti alla stampa però Carchano si mostrerà come vittima di censura e ora Bellita avrà paura per la sua reputazione.

Emilio apprenderà dell'esistenza di un quaderno rosso e lo cercherà per inchiodare il regista alle sue responsabilità. Inoltre Genoveva apprenderà grazie a Ursula che Santiago non ha intenzione di lasciare Acacias, pertanto si recherà da lui e lo intimidirà di ucciderlo.

Genoveva cambia tattica con Santiago

In base alle trame degli episodi da domenica 14 a venerdì 19 febbraio, Marcia nutrirà qualche sospetto verso Santiago, il quale non ricorderà molti aspetti del passato e non presenterà sulla schiena una cicatrice.

L'uomo si giustificherà dicendo come le sue dimenticanze sono dipese dal periodo passato in carcere. Intanto Susana crederà che Armando ha cambiato idea sulla loro storia, ma lui le rivelerà che il re l'ha incaricato di andare in Francia. Successivamente alla notizia, Susana sparirà nel nulla e Rosina e Liberto non potranno che denunciare la sua scomparsa.

Nel frattempo Lolita dirà a Ramon che è stata perplessa ai suoi regali, perché non ha intenzione che il figlio cresca viziata e tra gli agi. In tutto questo Carchano coglierà in flagrante José e Emilio nel suo studio, ma arriverà la polizia che arresterà l'uomo. Bellita a questo punto renderà noto l'intrigo del regista e la sua reputazione sarà salva. Infine Ursula perderà la testa dopo che vedrà una foto di Mateo e Telmo, mentre Genoveva dopo l'ennesima minaccia di Santiago, cambierà tattica nei suoi confronti.