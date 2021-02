Grandi novità caratterizzeranno le puntate di Una vita in programma dal 21 al 26 febbraio su Canale 5. Gli spoiler narrano che Marcia Santiago inizierà ad avere dei sospetti sulla vera identità di Santiago Becerra. Ursula Dicenta, invece, perderà il controllo, destando la preoccupazione di Genoveva e Agustina.

Una vita, puntate 21-26 febbraio: Genoveva preoccupata per il comportamento di Ursula

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate in onda da domenica 21 a venerdì 26 febbraio in televisione narrano che Ursula andrà su tutte le furie davanti ad una foto di Mateo e Telmo, facendo preoccupare Agustina.

Genoveva (Clara Garrido) deciderà di cambiare strategia per farsi rispettare da Santiago. La dark lady, infatti, sedurrà l'uomo per rinsaldare il loro patto.

Rosina e Liberto (Jorge Pobes), invece, saranno in ansia per la scomparsa di Susana. Una volta tornata ad Acacias, l'ex sarta racconterà agli amici di essersi allontanata per colpa di alcuni problemi sorti con Armando, in partenza per una missione diplomatica in Francia.

Genoveva e Felipe, intanto, si recheranno a pranzo da Felicia insieme a Carmen, Ramon, Liberto e Rosina. In seguito, la dark lady apparirà molto preoccupata per lo strano comportamento di Ursula. Infine Bellita organizzerà una merenda per celebrare la vittoria nella causa contro Carchano con la partecipazione di tutti i vicini.

Marcia teme che Santiago non sia il suo vero marito

Nelle puntate 21-26 febbraio della soap opera, Marcia racconterà a Casilda di temere che Santiago non sia il suo vero marito e del suo rapporto con Genoveva. A tal proposito, Becerra convincerà la moglie di aver incontrato la dark lady solo per trovare un'occupazione.

Susana, invece, apparirà sempre più dispotica dopo aver scoperto che Armando è andato a salutare Carmen e Lolita (Rebeca Alemany).

Jose Miguel ed Emilio, intanto, tenteranno di convincere Cinta a tornare sul set mentre Ursula apparirà tormentata dai ricordi del passato, tanto da giurare vendetta contro i vicini di Acacias.

Arantxa sconsiglierà a Bellita di fare delle indagini per ritrovare Margarita.

Becerra sembra cambiato durante la detenzione

Allo stesso tempo, Marcia recupererà le fede nuziali al banco dei pegni.

In questo frangente, la brasiliana sospetterà che Santiago non sia in realtà suo marito dopo avergli provato l'anello che risulterà largo. Ma ecco, che Becerra sottolineerà di essere profondamente cambiato per colpa della detenzione in carcere.

Genoveva parlerà ai giornalisti del successo avuto dall'impresa per riportare in patria i soldati dal Marocco. Infine Felipe (Marc Parejo) e la dark lady si lasceranno andare ad un bacio appassionato.