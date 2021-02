Le avventure dello sceneggiato di origini iberiche Una vita continuano a essere travolgenti. Nel corso degli episodi che i telespettatori seguiranno dal 21 al 28 febbraio, Ursula Dicenta parecchio tormentata dai ricordi del passato giurerà vendetta contro i cittadini di Acacias 38.

Bellita del Campo invece, insospettita dallo strano atteggiamento del marito José Dominguez che farà delle prove teatrali a sua insaputa si convincerà che sia infedele.

Una vita, trame al 28 febbraio: Bellita crede che suo marito abbia intrapreso una tresca

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 21 al 28 febbraio Bellita farà pubblicare un articolo che smaschererà l’imbroglio di Carchano, riuscendo a salvare la propria reputazione.

La signora Domignuez a questo punto organizzerà una merenda per celebrare la sua vittoria nella causa contro il produttore e la moglie Margarita. Arantxa sconsiglierà a Bellita di assumere un investigatore privato per cercare Margarita, nonostante glielo abbia suggerito l’avvocato Toscano. Intanto José ed Emilio tenteranno di convincere Cinta a ritornare sulle scene, ma senza successo.

Successivamente Dominguez non saprà come dire a sua moglie di essere entrato in una compagnia teatrale parrocchiale, mentre Bellita sospetterà che il marito le stia nascondendo qualcosa: in particolare la donna crederà che il suo sposo potrebbe aver intrapreso una tresca clandestina. Emilio cercherà di risvegliare in Cinta la passione per l’arte, ma lei sarà decisa a rinunciare.

Genoveva seduce Santiago, Marcia ha un timore

Intanto Ursula in presenza di Agustina perderà le staffe non appena vedrà una foto di Mateo e Telmo: la domestica si confiderà subito con Fabiana dicendole di avere il timore che l’ex governante sia impazzita. In seguito Dicenta dopo essersi ricordata dell’incendio dei juanillos sarà decisa a vendicarsi di tutti gli abitanti, ma per riuscire nel suo intento chiederà aiuto a Genoveva.

Nel contempo quest’ultima dopo essere stata minacciata più volte da Santiago deciderà di cambiare strategia: Salmeron sedurrà il brasiliano e gli ricorderà che è lei a condurre il gioco.

Genoveva e Felipe pranzeranno al ristorante di Felicia con Ramon, Carmen, Liberto e Rosina che si domanderanno se tra l’avvocato e la nuova darklady stia nascendo del tenero.

Ursula desterà parecchia preoccupazione a Genoveva e Agustina, invece Marcia confesserà a Casilda di avere il timore che Santiago potrebbe non essere suo marito.

Felipe e Salmeron si baciano appassionatamente, Sampaio colpita da una crisi respiratoria

Marcia dopo aver recuperato le fedi matrimoniali al banco dei pegni, si accorgerà che quella di Santiago gli sta troppo larga. A seguito del ricevimento in cui Genoveva parlerà ai giornalisti del successo dell’impresa per rimpatriare i soldati dal Marocco ci sarà un colpo di scena: il legale e Salmeron si scambieranno un bacio appassionato.

Marcia sempre più convinta che Santiago non sia veramente suo marito si recherà a casa di Alvarez Hermoso e rimarrà sconvolta quando lo vedrà in compagnia di Genoveva: la brasiliana all’improvviso verrà colpita da un attacco di crisi respiratoria nell’istante in cui sarà intenta a tornare a casa.

A soccorrere Marcia saranno Agustina e Cesáreo portandola alla pensione per curarla: Sampaio purtroppo non dirà ai suoi salvatori dove sia il suo inalatore appositamente per lasciarsi morire.

Susana sempre più nervosa, Alvarez Hermoso e Genoveva si lasciano andare alla passione

Intanto Rosina e Liberto saranno in ansia per la sparizione di Susana, che dopo essere tornata ad Acacias 38 svelerà di essersi allontanata per aver appreso che Armando è stato chiamato dal re Alfonso XIII a compiere una missione diplomatica in Francia. Susana continuerà ad essere irascibile, invece Liberto riuscirà ad anticipare la partenza della zia. La pettegola di Acacias 38 quando scoprirà che Caballero ha salutato Carmen e Lolita sarà sempre più nervosa.

Rosina organizzerà una merenda d’addio per Susana, in procinto di trasferirsi a Genova: in tale circostanza Armando confesserà di aver chiesto alla casa reale il permesso per farsi accompagnare dalla sua amata nella sua missione.

Seler accetterà di partire con l’uomo che ama ma ad una condizione, dovranno sposarsi.

Infine Genoveva e Felipe si lasceranno andare alla passione, mentre Marcelina dopo aver visto Jacinto triste deciderà di portarlo nel suo villaggio insieme alle sue pecore.