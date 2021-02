Le avventure dello sceneggiato iberico Una vita continuano a essere entusiasmanti. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset dal 28 febbraio al 7 marzo 2021, dicono che Marcia Sampaio sempre più sospettosa di Santiago Becerra si recherà a casa di Felipe Alvarez Hermoso e lo sorprenderà in compagnia di Genoveva Salmeron.

La brasiliana verrà colpita da un attacco di crisi respiratoria in strada, dopo essersene andata via dall'appartamento dell'avvocato con il cuore spezzato.

Una vita, trame al 7 marzo: Cinta decide di tornare sul palco

Nel corso degli episodi che occuperanno Canale 5 dal 28 febbraio al 7 marzo 2021, José spronerà la figlia Cinta a tornare sul palcoscenico.

Nel contempo l’uomo parteciperà alle prove teatrali all’insaputa della moglie Bellita, che non appena si renderà conto che il suo amato potrebbe nasconderle qualcosa sospetterà un tradimento. In seguito la signora Dominguez sarà sempre più convinta che suo marito José abbia un' amante: i dubbi dell’artista sembreranno fondati quando Arantxa troverà una misteriosa valigia piena di vestiti.

Successivamente Bellita verrà cacciata da Margarita quando le farà visita: quest’ultima incolperà la signora Dominguez della sua disgrazia. A questo punto José tornerà a casa con una bella notizia, poiché annuncerà ai propri cari di aver ottenuto il ruolo da protagonista nello spettacolo. Cinta, invece, deciderà di tornare sul palco ricevendo la benedizione della madre.

Intanto addolorato per la perdita di Remigia, Jacinto tralascerà il lavoro: Marcelina temendo un suo licenziamento, deciderà di provare a risollevarlo portandolo al suo villaggio. Quest’ultima mentre si troverà fuori città per qualche giorno affiderà a Servante la gestione del chiosco, ma Cesareo, Fabiana e Camino non approveranno le iniziative prese dallo pseudo imprenditore.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Jacinto e Marcelina dopo aver rimesso piede ad Acacias 38 e aver fatto sapere agli abitanti che Remigia era viva, offriranno loro le bistecche della pecora.

Marcia si sente male, Ursula crede che Cayetana sia tornata

Nel contempo Rosina organizzerà una merenda per salutare Susana, in procinto di partire per Genova: i festeggiamenti verranno interrotti dall’arrivo di Armando, che chiederà all’ex sarta di partire per la Francia insieme a lui.

Dopo un primo rifiuto, la donna accetterà ma a una condizione: prima dovranno sposarsi.

Sembrerà che Genoveva sia riuscita a fare breccia nel cuore di Felipe. Marcia invece sarà intenzionata a rivolgersi ad Alvarez Hermoso per capire chi è davvero Santiago: per tale motivo la brasiliana si presenterà a casa dell’avvocato ma vedrà una scena per niente piacevole. Sampaio avrà una crisi respiratoria, dopo aver visto Felipe e Genoveva baciarsi appassionatamente.

Parecchio affranta e delusa, la fanciulla creerà i presupposti per lasciarsi morire nascondendo il suo inalatore: per fortuna Marcia si salverà grazie all’intervento di Santiago.

Ursula, certa che Cayetana sia tornata ad Acacias cercherà di avvertire Genoveva dell’imminente pericolo. Inoltre l’ex governante proverà disprezzo per la sua signora Salmeron, dopo aver intuito che ha trascorso la notte con Felipe.

Dicenta sempre più fuori controllo accuserà la vedova di Bryce di aver fatto tornare Santiago dal regno dei morti.

Genoveva caccia Dicenta, Sampaio decide di concedersi al marito Santiago

In seguito Genoveva cercherà di convincere Felipe ad ufficializzare la loro relazione senza riuscirci: in realtà quest’ultimo continuerà ad amare Marcia, infatti non appena la vedrà si interesserà della sua salute. Quest’ultima tratterà con freddezza l’avvocato, rinfacciandogli il fatto di aver iniziato di nuovo a frequentare la sua rivale.

Successivamente Marcia si accorgerà che Santiago le sta preparando una sorpresa, mentre Genoveva sarà pronta ad accusarla di aver fatto soffrire Felipe. Infine lo stato mentale di Ursula sarà sempre più instabile, tanto da far preoccupare Agustina e Fabiana.

Quando però Salmeron proverà a cacciarla dal suo appartamento Dicenta diventerà violenta: fortunatamente ad evitare il peggio ci penserà Felipe. Infine Marcia deciderà di concedersi al marito Santiago, dopo aver detto addio in modo definitivo ad Alvarez Hermoso.

Maite Zaldúa conosce i cittadini, Emilio e Cinta vanno a un caffè teatro

La nuova arrivata Maite Zaldúa, dopo aver iniziato a far parlare di sé per il suo modo di vestire e le sue abitudini poco convenzionali, prenderà in affitto uno degli appartamenti di proprietà di Liberto in cui allestirà la sua galleria d’arte. La pittrice parigina approfondirà la conoscenza dei cittadini del quartiere iberico: da una parte ci sarà chi considererà scandaloso l’atteggiamento della nipote di Armando, mentre dall'altra alcune signore sembreranno incuriosite.

Infine Maite e Camino si incontreranno al ristorante, invece Cinta ed Emilio decideranno di andare a un caffè teatro per avere spunti e preparare un nuovo spettacolo.