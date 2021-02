Le avventure dello sceneggiato spagnolo Una vita sono sempre in grado di far vivere delle intense emozioni al pubblico. Gli spoiler di ciò che accadrà negli episodi in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE dal 15 al 19 febbraio 2021, raccontano che Aurelio Quesada, dopo aver scoperto che sua sorella Natalia è morta a causa di Genoveva Salmeron sarà disposto a vendicarsi con le sue stesse mani.

Il perfido uomo non appena sua moglie rientrerà a casa la minaccerà puntandole contro un’arma da fuoco, facendo capire di essere pronto a porre fine all’esistenza della dark lady.

Una vita, trame Spagna: Genoveva sviene, Dori affronta Felipe

Nelle puntate che verranno trasmesse in Spagna dal 15 al 19 febbraio 2021 Aurelio, dopo aver notato qualcosa di strano tra David e Valeria, aggredirà Genoveva accusandola di essere la vera assassina di Natalia: in tale circostanza Salmeron perderà i sensi. Intanto Fidel litigherà con Ramon per non accettare il fatto che nutre odio nei confronti della polizia.

Nel contempo Felipe si rifiuterà di uscire di casa per fare una passeggiata con la sua infermiera, non appena si renderà conto che gli ha nascosto il giornale contenente un articolo pubblicato da Palacios. Successivamente Dori cercherà di fare pace con l'avvocato senza riuscirci. Non passerà molto per vedere l’infermiera affrontare Alvarez Hermoso, quando si renderà conto che non ha eseguito uno dei suoi esercizi.

Ignacio riceve un messaggio misterioso, Azucena chiede delle spiegazioni a Guillermo

In seguito Ignacio riceverà un messaggio misterioso, invece Servante deciderà di regalare una medaglia di San Fabiano alla moglie Fabiana.

Guillermo dirà a Liberto di aver deciso di non seguire più alcuna lezione di ballo dopo i rimproveri del padre Pascual. Nonostante ciò Azucena incontrerà Guillermo quando uscirà dall’accademia di danza: in tale circostanza la figlia di Hortensia non crederà al suo spasimante quando le dirà di aver sostituito un cablaggio elettrico.

In seguito Azucena dirà a Casilda di non sapere cosa pensare di Guillermo: intanto quest’ultimo verrà osservato da Claudia durante una pausa delle lezioni. Azucena non appena vedrà il nipote di Inma scherzare con la sua amica gli chiederà delle spiegazioni. Nel contempo Rosina e Hortensia si arrabbieranno dopo aver scoperto che Pascual non vuole che Guillermo si avvicini ad Azucena.

David deciso a lasciare Acacias 38, Marcelo non accetta le scuse di Luzdivina

Aurelio e Genoveva si accorderanno promettendosi che d’ora in poi non ci sarà più alcun segreto tra loro: quest’ultima scoprirà finalmente qual è la vera storia di Valeria e David. Quesada però si rifiuterà di affidare alla moglie il comando di tutti i suoi piani riguardanti Valeria e David. Quest’ultimo quando sua moglie si rifiuterà di baciarlo dirà ad Aurelio di voler lasciare Acacias 38: a questo punto il ragazzo, dopo aver preparato le sue valigie, lascerà la casa che condivideva con Valeria.

Ignacio dopo aver ricevuto un messaggio dal suo amante chiederà a Jacinto di intercettare le lettere indirizzate ad Alodia, poiché non vuole che il suo fidanzato la contatti.

Intanto Lolita chiederà a Fidel di dirle cosa succede a Ramon, invece Pascual confesserà a Liberto di non aver superato la morte di sua moglie.

Marcelo si arrabbierà con Luzdivina quando si accorgerà che ha raccontato a Genoveva di sua nipote Chabela: il maggiordomo purtroppo non accetterà le scuse della cuoca. Per terminare Ignacio rimarrà da solo con il suo amante.