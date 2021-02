In Una vita, l'alleanza tra Ursula Dicenta e Genoveva starà per finire. L'ex istitutrice, dopo essere stata licenziata dalla vedova Bryce verrà screditata da quest'ultima agli occhi dei vicini. Genoveva farà in modo che tutti scoprano che sia stata lei la responsabile del tentato suicidio di Agustina. Per questo i vicini aggrediranno la donna in mezzo alla strada cacciandola dal quartiere.

Genoveva rompe l'alleanza con Ursula nelle prossime puntate di Una vita

Tra Ursula e Genoveva l'alleanza sarà destinata a concludersi. I telespettatori di Una vita tra qualche settimana, vedranno la perfida Dicenta in preda a delle allucinazioni che la porteranno ad aggredire la sua padrona.

Quest'ultima, convinta da Felipe, deciderà di licenziare Ursula, ma la governante non accetterà tale decisione, arrivando a minacciare Genoveva di rivelare a tutti che è stata lei ad assoldare il ladro che ha ucciso Alfredo Bryce.

Genoveva svela il coinvolgimento di Ursula nel tentato suicidio di Agustina

Con il prosieguo delle puntate di Una vita, Genoveva riuscirà a farla franca liberandosi del sicario assoldato a suo tempo. In questo modo, il ricatto di Ursula non avrà più ragione di esistere. Genoveva farà un ulteriore passo contro Ursula. La vedova Bryce infatti, rintraccerà il dottor Maduro, il medico che diagnosticó tempo prima il male incurabile ad Agustina e lo convincerà dietro l'auto compenso, ad andare da Agustina per rivelarle di essere stato pagato da Ursula per redigere la falsa diagnosi.

Come noto, all'epoca, la domestica tentò il suicidio dopo aver scoperato di avere poco da vivere.

Una vita, anticipazioni: Ursula cacciata da Acacias

In Una vita, Agustina apprenderà del coinvolgimento di Ursula nel suo tentativo di suicidio e ne parlerà con i vicini. Anche Marcia racconterà che Ursula la comprò da Andrade per poi farla assumere in casa di Felipe per spiare tutte le sue mosse.

Tutto il vicinato, grazie alle manovre di Genoveva, scoprirà le malefatte di Ursula a la affronteranno nel bel mezzo alla strada. Ursula verrà aggredita e sarà costretta ad abbandonare Acacias. I vicini infatti, la obbligheranno ad andarsene e a non farsi mai più vedere. Non passerà molto tempo prima che Ursula torni a minacciare Genoveva,. L'ex istitutrice infatti, si metterà in contatto con Cristobal, l'assassino di Samuel e verrà a sapere che Genoveva si sarà macchiata del delitto di Marlen.

Come risponderà Genoveva a questa ennesima minaccia di Ursula? Per scoprirlo, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Una vita.

Si ricorda che la soap tv iberica va in onda tutti i pomeriggi ad esclusione del sabato, su Canale 5 a partire dalle 14:10.Per rivedere gli episodi già trasmessi, basta invece collegarsi al sito Mediaset Play.