Nel corso degli episodi di Una vita che verranno trasmessi su Canale 5 da domenica 14 a venerdì 19 febbraio 2021, al centro delle trame ci sarà Marcia Sampaio che inizierà a nutrire dei dubbi sulla vera identità dell’uomo che dice di essere suo marito Santiago Becerra.

La liaison amorosa tra Susana Seler ed Armando Caballero, invece, rischierà di giungere al capolinea molto presto, quando quest’ultimo riceverà dal re la richiesta di una collaborazione importante. L’ex sarta, non appena verrà a conoscenza dell’imminente partenza del suo amato, per la delusione sparirà nel nulla, destando parecchia preoccupazione in Rosina Rubio e Liberto.

Una vita, spoiler al 19 febbraio: Rosina e Liberto preoccupati per Susana

Le anticipazioni relative a ciò che accadrà nelle puntate in programmazione sul piccolo schermo italiano dal 14 al 19 febbraio, raccontano che Susana, sempre più felice di aver conosciuto Amando, lo sognerà ad occhi aperti: l’ex sarta addirittura si addolcirà al punto da regalare alcuni suoi abiti a Casilda. Successivamente Caballero, dopo aver fatto di tutto per evitare la pettegola di Acacias 38, quando la vedrà intimorita dal pensiero che lui non abbia più alcun interesse nei suoi confronti le spiegherà che la causa del suo strano atteggiamento è un'altra. In particolare Armando dirà a Susana che il re gli ha ordinato di andare in missione di Francia: l’ex sarta, dopo aver appreso l’amara verità, farà perdere le sue tracce.

Rosina e Liberto parecchio allarmati denunceranno subito la sparizione della parente alla polizia.

Intanto Carmen e Ramon faranno delle indagini per capire come mai Lolita ha avuto una reazione fredda, dopo aver ricevuto come regalo la culla per il bambino. Palacios riuscirà a scoprire che sua nuora teme che suo figlio possa crescere viziato.

Alfonso Carchano viene arrestato, Marcia lascia Felipe

Nel contempo José deciderà di denunciare Alfonso Carchano per ingiurie e diffamazione. I Dominguez, su consiglio di Felipe, si rivolgeranno all’avvocato Toscano, che avrà il compito di inviare una lettera di diffida al produttore con l’obiettivo di riuscire a convincerlo a bloccare la proiezione della pellicola senza finire al tribunale.

Sfortunatamente Carcahno si farà passare come vittima di censura di fronte alla stampa facendo sprofondare nella disperazione totale Bellita: quest’ultima sarà sempre più preoccupata per la sua reputazione. Emilio, non appena scoprirà dell’esistenza di un quaderno rosso di Alfonso, andrà a cercarlo alla casa di produzione con José per poter smascherare il produttore. La situazione si concluderà nel migliore dei modi, poiché Alfonso, dopo aver colto in flagrante Emilio e José, verrà arrestato. Bellita a questo punto farà pubblicare un articolo riguardante l’inganno di Carchano.

Intanto Fabiana e Casilda consiglieranno a Marcia di dimenticare Felipe. Non passerà molto tempo per vedere la brasiliana mettere fine alla sua tresca clandestina con l’avvocato, visto che tramite una lettera gli dirà di non cercarla più.

Nel frattempo Santiago preparerà una sorpresa per la moglie, con la convinzione che riuscirà a concedersi a lui. Genoveva invece intimerà il brasiliano di andarsene via da Acacias 38 con la consorte il prima possibile. In seguito, non appena Marcia si accorgerà che sulla schiena non ha più la solita cicatrice, Santiago le farà capire anche di non ricordarsi di alcuni dettagli del passato.

Genoveva affronta Santiago, Ursula instabile mentalmente

Genoveva, dopo aver scoperto grazie ad Ursula che Santiago è intenzionato a rimanere nel quartiere iberico con Marcia, lo affronterà e si dirà disposta ad ucciderlo, se non rispetterà il loro accordo. Nel contempo Marcia avrà ulteriori dubbi su Becerra, che non perderà tempo per rassicurarla facendole credere di essere cambiato a causa delle torture subite durante la reclusione in carcere.

Successivamente Casilda celebrerà la messa in memoria di Martin circondata dall’affetto di tutti i vicini, mentre Ursula si mostrerà instabile mentalmente in presenza di Agustina quando vedrà una fotografia di Mateo e Telmo. Infine Genoveva deciderà di cambiare strategia, dopo essere stata minacciata più volte da Santiago.