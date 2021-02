La soap opera spagnola Una vita continua ad appassionare i telespettatori. I protagonisti delle puntate in programma su Canale 5 tra qualche settimana, continueranno a essere ancora Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), Genoveva Salmeron (Clara Garrido) Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e il new entry Santiago Becerra (Aleix Melé), il marito della brasiliana.

Quando la fanciulla brasiliana darà una chance al proprio matrimonio, l'avvocato Felipe prenderà una decisione del tutto inaspettata. Infatti il vedovo di Celia annuncerà pubblicamente che lui e Genoveva diventeranno marito e moglie dopo aver ufficializzato la loro relazione sentimentale: la lieta notizia non verrà accolta per niente bene da Marcia.

Una vita, anticipazioni: Marcia rimane delusa da Felipe

Le anticipazioni dicono che Felipe non avrà altra scelta che rassegnarsi quando Marcia, oltre ad abbandonarlo a pochi passi dall’altare, deciderà di rimanere al fianco del marito Santiago. La brasiliana metterà fine alla tresca clandestina con l’avvocato per dare una possibilità al suo matrimonio.

A questo punto Alvarez Hermoso si farà consolare in diverse circostanze da Genoveva, e nel giro di qualche giorno cederà alla passione. Felipe quindi continuerà a non sospettare affatto che la brasiliana in realtà si sia allontanata da lui proprio a causa dell’alleanza stretta tra Salmeron e Santiago per separarli. Non passerà molto tempo per vedere Alvarez Hermoso annunciare agli abitanti di Acacias 38 che lui e Genoveva presto convoleranno a nozze.

Ovviamente Marcia - essendo ancora innamorata del legale - rimarrà molto delusa non appena verrà a conoscenza che lui è intenzionato a sposare Salmeron. Nonostante ciò ci sarà l’ennesimo colpo di scena, precisamente quando Sampaio approfitterà di una trasferta di lavoro di Felipe per chiedere alla domestica Agustina di poter recuperare alcune sue cose.

Sampaio sceglie di rimanere con il marito, Genoveva fa i conti con Santiago

A gran sorpresa la brasiliana si troverà faccia a faccia con Alvarez Hermoso quando quest'ultimo rientrerà nella propria abitazione per prendere dei documenti utili per affrontare una causa legale. Il vedovo di Celia dichiarerà nuovamente il proprio amore a Marcia e le dirà di essere disposto a lasciare Genoveva, assicurandole che in realtà non prova alcun sentimento per la darklady.

La fanciulla di colore, però, ribadirà a Felipe di essere sposata con Santiago e di non vedere alcun futuro tra loro.

Alvarez Hermoso, sofferente per il nuovo rifiuto, sceglierà di rifarsi una vita al fianco di Salmeron. Intanto quest’ultima farà i conti con l'ira di Santiago, dopo aver screditato Ursula facendo sapere a tutti che era stata proprio lei a far dare una falsa diagnosi medica ad Agustina per spingerla al suicidio. L'uomo esigerà di ricevere altri soldi da Genoveva per mantenere segreto l’accordo che avevano fatto per far lasciare in modo definitivo Felipe e Marcia.