La serie televisiva spagnola Una vita continua a intrattenere il pubblico di Canale 5. Nelle puntate che verranno trasmesse in Italia nelle prossime settimane di programmazione, Santiago Becerra finirà per destare ulteriori sospetti alla moglie Marcia Sampaio.

La brasiliana dopo aver appreso grazie a Cesareo che il suo amato frequenta delle bische clandestine troverà una grossa somma di denaro nascosta tra le mura del loro appartamento.

Una vita spoiler: Santiago viene ferito gravemente

Gli spoiler relativi ai colpi di scena che si verificheranno nei prossimi appuntamenti italiani dello sceneggiato, svelano che Santiago non appena si renderà conto che Genoveva è una persona molto pericolosa cercherà di trovare una via d’uscita.

Il brasiliano sarà sempre più convinto di voler lasciare Acacias 38 e quindi a mettere fine alla sua alleanza con Salmeron. Nel contempo, Marcia sofferente nel vedere Felipe felice tra le braccia di Genoveva si avvicinerà ulteriormente al marito Santiago.

In seguito, Santiago chiederà alla vedova di Alfredo Bryce di dargli i soldi per consentirgli di andarsene via dal quartiere iberico, ricevendo un netto rifiuto: la nuova darklady non vorrà per nessuna ragione che il suo alleato lasci il paese. Per non adeguarsi alla volontà di Genoveva, il brasiliano deciso ad avere il denaro necessario per abbandonare Acacias 38 comincerà a prendere parte ad alcune bische per delle giocate illegali. La situazione si complicherà quando un giocatore d’azzardo ferirà gravemente Santiago, sotto lo sguardo di Cesareo.

Marcia scopre che suo marito nasconde una grossa quantità di denaro, Ursula non si arrende

A questo punto il brasiliano rientrerà alla pensione con delle ferite gravi e in un primo momento i sospetti si concentreranno su Genoveva: in tale circostanza Santiago rassicurerà Sampaio dicendole di aver litigato a causa di una questione di lavoro. Cesareo metterà in guardia Marcia, non appena scoprirà che Becerra ha dei problemi di gioco pur avendo promesso all'uomo di mantenere il silenzio sull’intricata questione.

Quest’ultima dopo aver scoperto la verità grazie al vigilante, rovisterà tra le cose del marito e rimarrà sconvolta nell’istante in cui si accorgerà che nasconde una grossa quantità di denaro.

Santiago anticiperà la mossa della propria amata dopo aver visto per terra un foglietto, visto che per non essere messo alle strette le dirà di aver ripreso a giocare per racimolare i contanti utili a entrambi per iniziare una nuova vita altrove.

Infine, Marcia deciderà di perdonare l’uomo che ha sposato quando giurerà di non giocare più, mentre invece Genoveva sarà consapevole di aver acquistato tanto potere dopo aver smascherato Ursula umiliandola pubblicamente: l’ex governante però non mollerà la presa, dato che non sarà disposta ad arrendersi.