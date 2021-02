Tra le protagoniste indiscusse di Uomini e donne vi è sicuramente la dama torinese Gemma Galgani, che continua ad essere al centro dell'attenzione per le sue turbolente vicende sentimentali vissute in trasmissione. A distanza di anni dalla sua prima partecipazione al dating show di Maria De Filippi, Gemma non perde la speranza di riuscire a trovare l'anima gemella malgrado i costanti attacchi da parte di Tina Cipollari. La dama, quindi, va avanti per la sua strada e ha ammesso che non ha alcuna intenzione di lasciare il programma.

Le parole di Gemma Galgani sulla 'nemica' Tina Cipollari a Uomini e donne

Nel dettaglio, durante le ultime puntate di Uomini e donne, gli attacchi di Tina nei confronti di Gemma sono diventati sempre più frequenti e in diverse occasioni l'opinionista della trasmissione di Canale 5, ha "consigliato" alla dama di mettersi l'anima in pace e di cercare l'amore altrove.

Peccato, però, che Gemma non abbia alcuna intenzione di darle ascolto e come ha rivelato in una recente intervista a "Nuovo Tv", non ha intenzione di arrendersi.

"Lei mi attacca sull'età ma non è più un problema" ha ammesso Gemma aggiungendo però il fatto che in questo ultimo periodo, Cipollari è agguerrita più che mai quando esprime il suo parer sugli uomini che lei sceglie di frequentare in trasmissione.

'Tina interviene sempre nelle mie storie' sbotta Gemma Galgani

"Tina purtroppo non è mai neutrale nei miei confronti e interviene sempre nelle mie storie d'amore" ha ammesso Gemma, aggiungendo che non tutti i cavalieri che si presentano a Uomini e donne per conoscerla, sono poi in grado di superare l'imbarazzo iniziale dovuto agli attacchi frequenti della Cipollari nei suoi confronti.

Secondo la dama torinese di Uomini e donne, coloro che scelgono di corteggiarla, poi si sentirebbero sottoposti al giudizio di Tina e per questo motivo si spaventerebbero.

Per fortuna, però, Gemma ha ribadito che lei non si lascia intimorire da queste situazioni che si vengono a creare nello studio di Uomini e donne, visto che quando ci tiene per davvero ad una persona, va avanti per la sua strada, incurante del giudizio delle altre persone.

Gemma spera ancora nella svolta d'amore

Nonostante le ultime delusioni sentimentali che ha vissuto in trasmissione, Gemma non ha alcuna intenzione di mollare la presa ne tantomeno di uscire di scena da Uomini e donne.

"Ogni volta che entro in studio è come se fosse la prima volta" ha ammesso Galgani aggiungendo che pensa sempre che ci possa essere una sorpresa per lei dietro l'angolo.

"Credetemi, ne sono certa, la svolta è vicina" ha dichiarato Galgani a proposito della sua situazione sentimentale.