Nella puntata di Uomini e donne, andata in onda giovedì 25 febbraio, i telespettatori hanno assistito all'ennesima lite fra Tina Cipollari e Gemma Galgani. L'opinionista della trasmissione di Maria De Filippi, stanca di sentire le parole della dama torinese, si è diretta in regia e ha staccato il microfono di Gemma e, non contenta, dopo lo ha riattivato, applicando un distorsore vocale, suscitando risate fra i presenti.

Tina Cipollari e Gemma Galgani ai ferri corti

Durante la puntata di Uomini e Donne del 25 febbraio, Tina ha scelto per l'ingresso di Gemma la canzone "Sincerità" di Arisa. Una volta arrivata al centro dello studio, Galgani ha avuto un confronto con Maurizio.

Volendo sentire solo il racconto del poeta, Cipollari ha chiesto la possibilità a De Filippi di disattivare il microfono di Gemma: ''Maria, esigo che venga chiuso il microfono''. Non riuscendo nel suo intento e continuando a discutere con la dama torinese, Tina si è diretta in regia per provvedere a disattivare il volume alla voce della dama.

Tina disattiva il microfono di Gemma

Tina ha fatto le scale, per salire dai ragazzi della regia e impossessarsi dei comandi: ''Adesso dirigo io la voce, mi metto io qui oggi, mi dispiace''. Gemma si è alzata e ha provato ad avvicinarsi a Cipollari che, nel frattempo ha chiesto alla conduttrice di non farla salire: ''Maria, non si azzardasse a venire qua su, perché oggi succede una tragedia, siamo a Quarto grado venerdì''.

Galgani ha raggiunto la regia e l'opinionista, ma capendo di non poter far nulla per riattivare il suo microfono, si è tornata a sedere al centro dello studio.

Gemma con la voce modificata: risate in studio

Gemma ha continuato a parlare, ma i telespettatori non hanno potuto sentire le sue parole. Maria De Filippi ha provato a chiedere all'opinionista di tornare alla sua postazione: ''Vieni via da lì'', ma senza successo.

Non contenta, Tina ha inserito il distorsore vocale e la voce di Galgani ha suscitato risate fra i presenti in studio. Cipollari ha preso in giro la dama, che continuava a parlare, nonostante la modifica applicata da Tina: ''Ma lei si rende conto di come sta andando in onda?''. Gemma si è complimentata con l'opinionista di Uomini e Donne, per aver saputo usare con nonchalance i comandi della regia, dicendole: ''Vuoi farmi fare la papera, anche gli effetti speciali alla Spielberg, brava, complimenti, hai fatto un corso accelerato?''.

La discussione fra Tina e Galgani è terminata poco dopo, quando sia Maurizio sia la dama torinese, sono tornati a sedersi ai loro posti, avendo interrotto la loro conoscenza e non avendo pertanto più niente da raccontare.