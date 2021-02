La Rai ha annunciato una variazione del palinsesto, nella giornata di oggi mercoledì 17 febbraio. Un posto al sole non va in onda alle 20:45, come di consuetudine, ma alle 20:10 sempre su Rai 3. L'anticipazione della programmazione serve a dare spazio alle dichiarazioni di voto dei Gruppi parlamentari in merito alla fiducia al Governo Draghi. L'annuncio è giunto in seguito a una prima comunicazione, da parte della produzione di Un posto al sole, che asseriva che la soap opera non sarebbe stata affatto trasmessa.

L'episodio di Un posto al sole del 17 febbraio cambia orario

Un posto al sole varia la sua collocazione oraria storica per dare spazio alla politica, nella giornata della fiducia al Governo Draghi.

Già in altre occasioni Upas aveva ceduto il suo slot al Senato ma, per la prima volta quest'anno, la soap ha anticipato la sua programmazione per andare in onda con un singolo episodio. La soap opera parte quindi alle 20:10 rosicchiando un po' di spazio a Blob e al programma di Geppi Cucciari Che succede. L'insolita collocazione oraria prenderà alla sprovvista molti fan della soap, dal momento che la produzione non ha avuto i tempi tecnici per avvisare i telespettatori.

Un posto al sole, conferme e smentite sulla messa in onda

Stamattina la produzione di Un posto al sole ha pubblicato sui suoi canali social un avviso dove annunciava che la puntata non sarebbe andata in onda. La notizia ha fatto in fretta il giro del web, rimbalzando nei gruppi e sui profili Instagram dagli attori, ma in seguito il comunicato è stato smentito dalla stessa Rai.

Nel primo pomeriggio sulla pagina ufficiale della Rai, la messa in onda di Un posto al sole veniva confermata, però a un orario diverso. In seguito la produzione di Upas ha dovuto modificare l'annuncio originale per dare conferma che la soap sarebbe andata in onda regolarmente, ma alle 20:05, piuttosto che alle 20:45. Tralasciando i cinque minuti di differenza tra il comunicato della produzione di Un posto al sole e la pagina dei palinsesti Rai, risulta evidente che ci sia stato un problema di comunicazione, che potrebbe comportare problemi in termini di ascolti.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Un posto al sole cede il suo spazio alla politica

In seguito alla conferma della variazione dell'orario da parte della produzione, diversi attori della soap opera tra cui Patrizio Rispo (Raffaele Giordano), Maurizio Aiello (Alberto Palladini), Alberto Rossi (Michele Saviani) e Giorgia Gianetiempo (Rossella) si sono affrettati ad aggiornare le loro precedenti dichiarazioni.

Tale situazione ha indubbiamente destabilizzato i fan, ma il problema principale riguarda i telespettatori che non accedono ai social, impossibilitati a conoscere tale variazione. Per capire però quale peso avrà questa improvvisa modifica del palinsesto sugli ascolti, bisognerà attendere i dati auditel di domani.