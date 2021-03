Ieri sera, sabato 27 marzo, è andata in onda la seconda puntata del serale di Amici. Eliminati a sorpresa, la cantante Ibla e il cantautore Leonardo Lamacchia. Quest'ultimo, allievo di Rudy Zerbi, si è scontrato al ballottaggio finale con Akaseven, allievo voluto al serale dalla speaker di RDS Anna Pettinelli. Visibilmente emozionato e in lacrime, dopo aver appreso il risultato della sfida in casetta insieme ai suoi compagni, Leonardo ci ha tenuto a ringraziare tutti per la meravigliosa esperienza vissuta nel talent di Maria De Filippi. Nelle scorse ore, il cantante Ermal Meta suo amico da tempo, gli ha dedicato una lunga e bellissima lettera.

Parole commoventi e sentite che hanno messo in risalto le sue qualità sia come cantante, che come persona.

Bellissima dedica a Leonardo Lamacchia da parte di Ermal Meta

Ermal Meta sul suo profilo Instagram ha dedicato una lettera a Leonardo Lamacchia. Sotto uno scatto che li ritrae insieme al mare, il cantante ha scritto di non aver mai interferito con il suo percorso ad Amici e di non averne mai né parlato, né commentato. Ermal ha spiegato di non averlo fatto perché non voleva che i "tuttologi del web" dicessero che lo avesse raccomandato o scrivessero cattiverie su di lui. "Non volevo che qualcuno avesse un motivo per odiarti", ha dichiarato. Ha poi aggiunto: "Ho guardato dentro al tuo cuore e ho visto la purezza che ha". Il cantante gli ha poi detto che il suo percorso ad Amici è stato vero perché lui è una persona vera.

Profonda amicizia tra Ermal Meta e Leonardo Lamacchia

Leggendo la lettera, il cantante Ermal Meta ha scritto a Leonardo Lamacchia che le sue mani, apprezzate dai fans in un commento apparso sui social, sono le mani di un sognatore e hanno dovuto scavare tanta terra e parole. Ermal ha detto di averlo visto piangere e non credeva che gli avesse fatto quell'effetto.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"La mia spalla l'hai usata diverse volte per lo stesso scopo", ha aggiunto il cantante di "Un milione di cose da dirti". Prima di concludere l'emozionante dedica, Ermal ha detto che le lacrime di Leonardo lo hanno un po' spezzato, perché sa cosa significhi per lui la musica e cosa ha dovuto affrontare, ma non è uno che si arrende facilmente. Poi ancora, Ermal gli ha dedicato questa frase molto significativa: "Un mio amico diceva che solo un sogno può sconfiggere un sognatore".

Ermal ha scritto che questo sogno lo ha sconfitto, ma lui può farne un altro e poi un altro e poi un altro ancora. Infine il cantante di "Vietato morire" ha detto a Leonardo: "Ci vediamo fuori amico mio" Non poteva però mancare a conclusione della lettera, un post scriptum dove Ermal ha detto che ad Amici era lui il migliore.