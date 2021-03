Per Andrea Zelletta è giunto il momento di fare il primo bilancio della sua avventura all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Questo pomeriggio, l'ex tronista di Uomini e donne, si è raccontato a Verissimo dove ha avuto modo di parlare anche della propria relazione con Natalia Paragoni, conosciuta proprio nel programma di Maria De Filippi. Sebbene tra lui e Natalia prosegua tutto nel migliore dei modi, Andrea ha ammesso di non essere ancora pronto per il fatidico passo verso l'altare.

Verissimo, Andrea Zelletta frena sul matrimonio con Natalia dopo il GF Vip

Nel dettaglio, durante l'intervista ad Andrea, la conduttrice di Verissimo ha colto la palla al balzo per chiedere direttamente a Zelletta se avesse intenzione di sposare al più presto la sua amata Natalia.

La reazione dell'ex tronista non si è fatta attendere e, senza troppi mezzi termini, ha ammesso che per il momento non si sente ancora pronto. "Ti dico la verità, il matrimonio mi piacerebbe però c'è tempo", ha ammesso Zelletta.

"Siamo giovani, mi piacerebbe fare come i miei genitori. Però vorrei sposarmi e fare dei figli prima dei 30 anni", ha dichiarato Andrea nel corso della sua lunga intervista a Verissimo.

Insomma per il momento Andrea non pensa alle nozze con la sua amata Natalia Paragoni, ma al tempo stesso non esclude che in futuro possano compiere questo passo.

'I primi mesi sono stati difficili per me', ha ammesso Andrea Zelletta

L'ex protagonista del Grande Fratello Vip 5, infatti, ha ammesso che vede in Natalia la persona giusta per poter diventare la madre dei suoi figli.

A proposito, invece, della sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia, Andrea non ha nascosto che in un primo momento non è stato facile per lui ambientarsi ed entrare in confidenza con personaggi famosi che avevano alle spalle una carriera di degno rispetto in televisione.

"I primi due mesi sono stati difficili per me", ha ammesso Zelletta aggiungendo però che con il passare delle settimane all'interno della casa del GF Vip, è riuscito a far emergere la propria ironia che gli ha permesso di conquistare i suoi coinquilini ma anche il pubblico da casa, che l'ha supportato fino alla finalissima.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Anche Tommaso Zorzi ospite allo speciale Verissimo dedicato al Grande Fratello Vip

Tra gli altri ospiti dello speciale Verissimo dedicato al Grande Fratello Vip 5 vi è stato anche il vincitore Tommaso Zorzi, il quale ha stilato la classifica delle persone più false che ha incontrato all'interno della casa. Contrariamente a tutte le aspettative, Tommaso ha piazzato al primo posto Maria Teresa Ruta, nonostante in casa i due avessero stretto un rapporto di amicizia piuttosto intenso.