Sta per arrivare su Rai 1 una nuova fiction dal titolo Fino all'ultimo battito, che sembra promettere molto bene dal punto di vista della trama. I protagonisti di questo nuovo prodotto sono due volti molto amati e seguiti dal pubblico. Trattasi di Bianca Guaccero, in passato protagonista di Serie TV di successo con Capri e Assunta Spina e Marco Bocci, che per anni ha vestito i panni di Domenico Calcaterra nella fiction Squadra Antimafia - Palermo Oggi trasmessa su Canale 5. I colpi di scena saranno al centro di questa nuova serie tv che si appresta a conquistare il pubblico.

Fino all'ultimo battito, anticipazioni sulla nuova serie con Bianca Guaccero e Marco Bocci

Le anticipazioni sulla fiction Fino all'ultimo battito rivelano che a fare da sfondo alla vicenda saranno alcune splendide e note località pugliesi.

Marco Bocci vestirà i panni di un cardiochirurgo, Diego Mancini, mentre Bianca Guaccero sarà una donna pronta a tutto per amore.

In questa nuova serie, però, il personaggio della Guaccero dovrà vedersela con Violante Placido, che vestirà i panni della sua rivale, la quale proverà a darle filo da torcere.

"Sul set mi sento libera, sono veramente Bianca. Ho sete di imparare e non voglio smettere di migliorarmi" ha raccontato l'attrice che, ogni giorno, è anche protagonista in televisione con il programma Detto Fatto, trasmesso dal lunedì al venerdì su Rai 2.

La messa in onda di Fino all'ultimo battito prevista nella stagione 2021-2022

"Sogno di recitare in un film di James Bond" ha invece confessato Marco Bocci che tornerà ad essere protagonista di una fiction Rai.

Tuttavia, per vedere in onda Fino all'ultimo battito in tv, bisognerà attendere ancora un po' di tempo, visto che la messa in onda della nuova serie è in programma per la prossima stagione televisiva 2021-2022.

In attesa di vedere in onda le puntate della nuova fiction di Bianca Guaccero, in casa Rai prosegue lo straordinario successo delle fiction di questa stagione televisiva.

Prosegue il boom di ascolti delle fiction Rai: da Mina Settembre a Màkari

Dopo gli ascolti eclatanti di Mina Settembre con Serena Rossi, quelli di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri e i dati record dell'episodio inedito de Il Commissario Montalbano (seguito da una media di oltre 9 milioni di spettatori) si è aggiunta anche la fiction Màkari.

La nuova serie tv con Claudio Gioè, trasmessa di lunedì sera contro L'isola dei famosi 2021 di Ilary Blasi, ha vinto a mani basse la gara degli ascolti del prime time, con un ascolto di circa 6,8 milioni di spettatori medi e uno share che ha superato la soglia del 28%.

Numeri che hanno permesso alla fiction di conquistare la leadership della prima serata.