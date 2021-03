Sembrava stesse proseguendo a gonfie vele la storia d'amore tra la cantante Arisa e il suo manager Andrea Di Carlo. I due sarebbero dovuti convolare a nozze il prossimo 2 settembre. Nei giorni scorsi però è arrivato via social un annuncio davvero inatteso. Il futuro marito della cantante ha annullato le nozze. Le motivazioni che lo hanno indotto a prendere questa drastica decisione, sono state spiegate in un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Prontamente è arrivata anche la replica della cantante ed insegnante di Amici Rosalba Pippa, in arte Arisa.

Andrea Di Carlo su Instagram annuncia l'annullamento delle nozze

Andrea Di Carlo sul suo profilo Instagram ufficiale ha dichiarato che se qualcuno gli avesse chiesto cosa lo rende felice adesso, lui avrebbe risposto Arisa. Poi ha aggiunto che nella vita occorre l'autodeterminazione ed è grazie a questa che si fanno scelte consapevoli e si trasformano in progetti i sogni. Andrea ha detto che bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome e che lui non è Mina, ma Andrea. Il manager ha aggiunto che l'amore è per i coraggiosi e lui ritiene di esserlo. Per Andrea, quando si ama, si lascia libero chi non è in grado di prendersi impegni. Ad accompagnare il messaggio l'eloquente hashtag "Nessun matrimonio". Andrea si sarebbe anche ripreso l'anello di fidanzamento.

Pare che la colpa di questa rottura sia l'intervista rilasciata da Arisa a Domenica in. La cantante con Mara Venier ha parlato della sua vita privata ma senza mai citare il fidanzato. E proprio questa riservatezza avrebbe scatenato la rabbia di Andrea Di Carlo.

Arisa risponde senza remore al suo ormai ex Andrea Di Carlo

Arisa sembra aver reagito piuttosto bene a questa cocente delusione amorosa.

In un'intervista rilasciata sulle pagine de Il Corriere della Sera, ha dichiarato che Andrea Di Carlo deve rispettare le sue scelte e non può dirle: "O me o tutto il resto". Poi ha aggiunto di essere una donna molto indipendente. La cantante ha detto che aspetta gli passi, ma non cambia la sua posizione. A conclusione dell'intervista poi ha dichiarato che non è nata per fare quello che voleva lui e per dedicarsi a lui totalmente.

Arisa ha detto di avere il suo staff , tante persone attorno a lei e lui non voleva “condividerla” con nessuno. Pare che Andrea e la cantante si siano sentiti telefonicamente, ma lui le abbia ribadito ancora una volta di non voler tornare insieme. I due riusciranno a trovare un punto d'incontro o la loro storia d'amore è chiusa definitivamente? Non resta che aspettare ulteriori dichiarazioni al riguardo per scoprire se il matrimonio si celebrerà.