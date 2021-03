La conduttrice Barbara D'Urso ha dovuto fare i conti per diverso tempo con uno stalker che la tormentava sui social. Una persona che fingeva di essere suo figlio adottivo e che per diversi mesi ha tormentato anche le persone vicine alla presentatrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Un incubo finito, visto che lo stalker della conduttrice partenopea è stato preso, identificato e adesso dovrà pagare il suo conto con la giustizia.

Preso lo stalker di Barbara D'Urso: fingeva di essere suo figlio sui social

"Sono il figlio adottivo della D'Urso": era questo il messaggio ripetuto centinaia di volte attraverso i canali social delle trasmissioni condotte quotidianamente dalla conduttrice su Canale 5 ma anche alle testate giornalistiche con la speranza di poter lanciare lo "scoop" fino ad arrivare ai parenti reali della presentatrice.

Insomma un martellamento incessante quello attuato dallo stalker che firmava i suoi messaggi social con lo pseudonimo di "Baci solari".

Un delirio che si è protratto per diversi mesi, fino a quanto l'indagine della polizia postale ha messo la parola "fine" al tormento della conduttrice. Lo stalker di Barbara D'Urso, infatti, è stato identificato.

Lo stalker di Barbara D'Urso tormentava anche i suoi familiari

Le indagini della procura si sono spinte fino a Santa Maria di Licodia, un piccolo comune della provincia di Catania, dove è stato identificato il 35enne ritenuto responsabile delle molestie social ai danni della presentatrice di Pomeriggio 5. Nella mattinata del 4 marzo, in presenza del giudice, l'uomo dovrà rispondere di stalking e atti persecutori nei confronti della D'Urso.

In un primo momento si era pensato a uno scherzo, di cattivissimo gusto, attuato ai danni della conduttrice.

Col passare del tempo, però, i messaggi da parte dello stalker sono diventati sempre più frequenti, al punto da arrivare a intaccare anche le vite private dei parenti di Barbara.

'Digli a mamma che sto a Vienna' scriveva lo stalker della D'Urso sui social

A quel punto è stato necessario chiedere l'intervento della Polizia postale che ha fatto chiarezza su quanto stesse accadendo. "Carissimo digli a mamma che sto a Vienna": sono questi i messaggi con i quali lo stalker della D'Urso, importunava e tormentava anche i familiari della presentatrice da anni in prima linea nella lotta contro qualsiasi forma di molestia.

Una situazione che aveva portato l'intera famiglia della conduttrice in uno stato di ansia e preoccupazione. Adesso, però, l'incubo per la D'Urso è finito: la sentenza è attesa nel pomeriggio e non si esclude che la D'Urso possa parlarne proprio nel corso della sua trasmissione pomeridiana in onda su Canale 5. Nel frattempo, la D'Urso continua a essere in prima linea al timone delle sue trasmissioni di successo in onda su Canale 5 tutti i giorni.

La verità sulla chiusura di Live - Non è la D'Urso in prime time

Proprio nelle ultime settimane, si è molto parlato del programma serale Live - Non è la D'Urso, al centro di polemiche per via della presunta sospensione in anticipo da parte di Mediaset. In realtà, come ha precisato la conduttrice stessa, sebbene Live chiuderà con qualche settimana d'anticipo la sua attuale stagione televisiva, ci sarà un ritorno alla domenica pomeriggio "extra-large" di Canale 5.

Dall'11 aprile in poi, infatti, Domenica Live tornerà ad andare in onda dalle 15 alle 18:45 circa e, nella prima parte, la D'Urso tornerà ad occuparsi dei temi di stretta attualità, ospitando in trasmissione leader dei partiti ed esperti. La seconda parte sarà quella dedicata allo spettacolo e all'intrattenimento.

Per quanto riguarda, Live - Non è la D'Urso, la conduttrice non ha escluso che la trasmissione possa tornare in onda in prime time nel corso della prossima stagione televisiva.

Record di ascolti con Pomeriggio 5: la D'Urso festeggia

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sugli impegni della conduttrice per la prossima stagione televisiva, la D'Urso di gode il record stagionale del suo Pomeriggio 5. La puntata di martedì 2 marzo, infatti, ha registrato il record assoluto nella seconda parte con una media di oltre 2,6 milioni di spettatori e quasi il 20% di share con il talk dedicato alla finale del Grande Fratello Vip.

Un successo celebrato dalla stessa D'Urso, la quale ha ammesso sui social di essere grata a tutti gli spettatori che da oltre dieci anni la seguono con affetto e costanza, tutti i giorni, con il suo Pomeriggio 5, ormai uno dei programmi di punta del palinsesto quotidiano della rete ammiraglia Mediaset.