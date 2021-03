Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che sono andate in onda negli Stati Uniti e che presto arriveranno in Italia su Canale 5 ci saranno diversi colpi di scena. In particolare, Steffy Forrester scoprirà di essere incinta e riceverà una romantica proposta di matrimonio da Finn. Infatti, quest'ultimo che avrà salvato la stilista dalla dipendenza da oppiacei si inginocchierà e chiederà la mano della donna.

Intanto però la stilista non sarà sicura su chi sia il padre del bambino che porta in grembo. La madre di Kelly deciderà di fare un test del DNA per scoprire se il figlio che aspetta è di Finn o Liam.

Steffy farà il test del DNA per scoprire se il figlio che aspetta è di Finn o Liam

Nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5, la stilista Steffy Forrester scoprirà di essere in dolce attesa per la seconda volta. Inoltre proprio a partire da questa gravidanza si svilupperà una storyline che avrà come protagonisti Finn e il suo eterno amore Liam.

Entrando nello specifico della vicenda, Steffy scoprirà di essere incinta e farà un test del DNA per scoprire se il figlio che porta in grembo è del suo attuale compagno o dello Spencer. Infatti la donna pur essendo fidanzata con il medico, lo ha tradito con il padre della sua prima bimba, in una notte di passione.

Purtroppo, il test verrà manomesso da Vinny Walker, lo spacciatore che ha ricattato per tanto tempo la stilista e che gli forniva la droga.

Poi però grazie all'intervento di Thomas e dell'innamorato John Finnegan, la verità verrà presto a galla: il bambino è di Finn.

Finn chiederà a Steffy di convolare a nozze

Dopo l'inganno di Vinny, Steffy sarà pronto a ripartire per Parigi, ma Finn la fermerà e le farà una romantica proposta di matrimonio. L'uomo darà alla stilista l'anello di fidanzamento che apparteneva a sua madre.

Ancora non è dato sapere se assisteremo al matrimonio tra i due ragazzi, però secondo le ultime anticipazioni della produzione, Forrester ha registrato diverse puntate prima di andare in maternità.

Dunque, è probabile che la stilista abbia girato alcune scene con l'abito da sposa e poi per i tre mesi di stop utilizzeranno l'espediente del viaggio di nozze.

Dove rivedere le puntate di Beautiful

Non ci resta che attendere la messa in onda in Italia delle nuove puntate di Beautiful per scoprire ulteriori novità sul matrimonio tra Fin e Steffy e la reazioni degli altri protagonisti. Intanto per chi volesse rivedere gli appuntamenti precedenti con la soap opera americana potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.

