Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, quando sono stati paparazzati insieme a cena in hotel. Da oltre due mesi, la coppia si starebbe frequentando, ma alcuni hater nutrirebbero dei dubbi sulla veridicità della loro storia d'amore. Nella serata di domenica 7 marzo, il paparazzo Paolone ha fatto una diretta su Instagram, in cui ha parlato dell'unione fra Can e Diletta, rivelando che, a detta sua, la liason fra i due presunti innamorati, terminerà entro due mesi.

Per Paolone, la storia fra Can Yaman e Diletta Leotta terminerà a breve

Paolone ha ha risposto ad alcune domande dei follower, sul suo account Instagram, durante una diretta.

I fan, desiderosi di conoscere qualcosa in più sul protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la sua fidanzata, hanno chiesto al paparazzo la sua opinione sulla coppia del momento. Secondo il paparazzo, la storia fra l'attore turco e la show girl, ricalcherebbe, quanto accaduto ad Arisa. Durante la giornata di domenica 7 marzo, la cantante è stata ospite di Mara Venier e avrebbe confermato la rottura con Andrea Di Carlo, manager di Can Yaman. Per il fotografo dei vip, la storia d'amore fra l'insegnante di Amici, sarebbe stata creata a tavolino, come quella fra Can e Diletta, affermando, a tal proposito, che la stessa terminerà a breve.

Il fidanzamento fra Can Yaman e Diletta Leotta, a detta di Paolone, finirà entro due mesi

Stando alle dichiarazioni fatte da Paolone, dal momento che Diletta Leotta e Can Yaman, in base alle indiscrezioni trapelate dovrebbero sposarsi all'incirca nel mese di giugno, non credendo alla veridicità della relazione fra i due presunti fidanzati, per il paparazzo è plausibile che la liason fra di loro termini in poco tempo, dichiarando: ''Entro i due mesi si lasciano''.

Per il fotografo è inconcepibile che la coppia non condivida con i milioni di follower, qualche momento insieme sui loro account social, come fa ad esempio Belen Rodriguez con il suo compagno.

Le foto con la prova dell'abito da sposi per le nozze di Can e Diletta

Paolone ha rivelato che, quando si costruisce un fidanzamento finto, è necessario seguire degli step, fra i quali anche la prova dell'abito per le nozze.

Essendo uscita la notizia del presunto matrimonio fra la presentatrice di Dazn e l'attore di Istanbul, secondo il paparazzo potrebbero essere pubblicate le fotografie della prova dei vestiti che i due presunti sposi dovrebbero indossare per il giorno del sì. Paolone ha dichiarato: ''Queste fiction qua, tipo quella di adesso di Diletta Leotta e Can Yaman vengono costruite per altri motivi, un po' del marketing, pubblicità''.