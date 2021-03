Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip da più di due mesi, per via della loro frequentazione. Alcuni detrattori della coppia del momento si stanno chiedendo se la relazione fra la presentatrice di Dazn e il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno sia vera, oppure sia stata costruita a tavolino. Il paparazzo Paolone, nella mattina di martedì 16 marzo, ha pubblicato due storie sul suo profilo Instagram, in merito alla relazione fra Can e Diletta. Il fotografo ha inoltre paragonato la storia d'amore fra l'attore turco e la show girl, paragonandola ad una fiction.

Dubbi sulle nozze di Can Yaman e Diletta Leotta

Paolone ha fatto riferimento ad un post, pubblicato da un noto magazine, in cui si parlava del gossip del momento: le nozze fra il protagonista di Mr. Wrong e la presentatrice sportiva. In base alle indiscrezioni trapelate, sembrerebbe che Yaman e Leotta, abbiano scelto il 16 agosto, come data in cui celebrare il loro matrimonio, anche se sembrerebbe che Diletta Leotta, abbia detto no alla proposta che gli ha fatto il suo fidanzato. Il paparazzo Paolone ha sollevato dubbi in merito al matrimonio della coppia, paragonandola a una fiction.

I dubbi di Paolone sul matrimonio fra Can Yaman e Diletta Leotta

Il paparazzo Paolone ha pubblicato due storie sul suo profilo Instagram, in una ha chiesto ai fan cosa pensassero della love story del momento, mentre, nella seconda, ha espresso la sua opinione in merito.

Il paparazzo ha scritto: ''Stanno cercando il sistema per terminare questa fiction come quella di Arisa? Oppure stanno prendendo la rincorsa?''. Il fotografo ha inoltre chiesto ai suoi follower: ''Starà finendo questa fiction?''. Nella seconda storia, pubblicata sul suo account social, Paolone ha invece fatto notare un dettaglio non indifferente.

Le nozze fra Can e Diletta: il dettaglio notato da Paolone

Il paparazzo Paolone si è accorto che la presunta data di nozze sarebbe stata scelta prima che la futura sposa accettasse la proposta di matrimonio. A tal proposito, il fotografo ha scritto: ''Ma la data di matrimonio si sceglie prima che la sposa accetti? Fa acqua da tutte le parti sta fiction!

Non sanno più cosa inventare''. Al momento, le indiscrezioni trapelate sul giorno del sì fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la presentatrice di Dazn, riguardano la data delle presunte nozze il 16 agosto e l'anello di fidanzamento del valore di circa 40 mila euro. Can e Diletta non hanno ancora rilasciato dichiarazioni sul loro fidanzamento e sull'ipotetico matrimonio. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se per la coppia ci saranno i fiori d'arancio.