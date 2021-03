Il Gossip del momento continua ad essere focalizzato sulla coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta. I due tengono banco con la loro chiacchieratissima storia d'amore che stanno cercando in tutti i modi di preservare dopo il clamore iniziale. In seguito alle foto e alle dediche che entrambi hanno postato sui social, è calato il silenzio su questa coppia ma le accuse e i sospetti non mancano, come quelli che vengono mossi da Deianira Marzano. Sui social, infatti, ha lanciato delle nuove frecciatine dopo aver visto le ultime foto della coppia apparse sui giornali.

Nuovi sospetti e accuse sulla coppia Can Yaman - Diletta Leotta

Nel dettaglio, Can e Diletta sebbene sui social stanno cercando di mantenere il silenzio in merito alla loro relazione, complici anche i numerosi commenti negativi che si leggono sul loro conto, continuano a viversi quotidianamente lontani dai riflettori.

In questi giorni, infatti, sono uscite delle nuove foto della coppia, paparazzata in giro per le strade di Milano, mano nelle mano mentre fanno una passeggiata.

Tali scatti, però, non sono passati affatto inosservati e in particolar modo, Deianira Marzano ha mosso delle nuove accuse nei confronti di Can e Diletta. Il motivo? L'influencer sostiene che quegli scatti non siano autentici, bensì frutto di un fotomontaggio fatto ad arte per far sembrare che i due si tenessero la mano.

'Fotomontaggi di altissimo livello' scrive Deianira su Can e Diletta

"Fotomontaggi di altissimo livello" sbotta Deianira che fin dal primo momento ha mosso delle frecciatine pesanti nei confronti della coppia, chiedendosi a più riprese come mai non si facciano mai vedere assieme sui social, ma si limitano a postare soltanto foto scattate in precedenza.

Insomma i dubbi sulla coppia Can-Diletta non mancano e a distanza di tre mesi dalla nascita del loro amore, i due non hanno mai proferito parola su quanto sta accadendo.

In tv, sui giornali oppure sui social non si sono mai sbilanciati a fare chiarezza su questo amore sbocciato all'improvviso, sebbene le ultime indiscrezioni rivelano che si parlerebbe già di nozze imminenti.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

È vero amore tra Can e Diletta: lui le avrebbe chiesto di sposarla

A quanto pare, infatti, la star della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, avrebbe chiesto già a Diletta di diventare sua moglie a tutti gli effetti.

La proposta di matrimonio sarebbe stata fatta da Can nei giorni scorsi con tanto di super anello prezioso del valore di ben 40 mila euro.

A quanto pare, però, la risposta della Leotta non sarebbe stata affermativa. "Ci devo pensare" avrebbe risposto la conduttrice sportiva, volto simbolo della piattaforma streaming Dazn.