Can Yaman e Diletta Leotta è sicuramente la coppia del momento che continua a tenere banco sul web e sui social. La love story, sbocciata lo scorso gennaio, continua ad appassionare i fan della coppia ma non mancano le critiche e i dubbi. A puntare il dito contro i due innamorati ci ha pensato l'influencer Deianira Marzano che, dal suo profilo Instagram, ha mosso dei nuovi sospetti su questo amore. In particolar modo, si è chiesta come mai i due siano "spariti" dalla circolazione e ormai non appaiono più assieme, come accadeva le prime volte.

I nuovi sospetti di Deianira su Can Yaman e Diletta

Nel dettaglio, dopo il grande clamore che avevano suscitato gli scatti delle paparazzate di Can e Dietta in giro per le strade di Roma, dei due innamorati si sono perse le tracce.

La coppia più discussa del momento, dopo aver pubblicato delle foto anche sui loro profili Instagram, in cui confermavano la loro relazione, non sono più apparsi assieme.

Un dettaglio che non è passato inosservato all'occhio vigile e attento dell'influencer Deianira, la quale già in passato aveva ammesso di avere dei seri dubbi su questo amore, sbocciato all'improvviso.

'Dopo le foto, mai più insieme', sbotta Deianira su Can e Diletta

"Le uniche volte che abbiamo visto Can e Diletta insieme è stata quelle quattro volte in cui si sono fatti le foto. Poi non li abbiamo visti più. Come fate voi a dirmi che questa è una coppia?" ha sbottato Deianira sui social.

E, in effetti, nonostante sui giornali si parli di imminente convivenza e addirittura di nozze in arrivo, Can e Diletta non si sono fatti più immortalare assieme e anche sui social non sono comparse altre foto oppure stories legate al loro quotidiano insieme.

Insomma i dubbi su questo amore non mancano e c'è chi, come Deianira, non riesce a non pensare che questa non possa essere considerata una vera coppia, a tutti gli effetti.

Intanto, però, le ultimissime indiscrezioni rivelano che l'attore protagonista della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, avrebbe deciso di compiere un passo importantissimo nei confronti di Diletta.

Sembrerebbe che Can abbia chiesto alla conduttrice sportiva di diventare a tutti gli effetti sua moglie.

L'attore di DayDreamer avrebbe chiesto a Diletta di sposarlo

Una proposta di nozze ufficiale, quella che l'attore avrebbe fatto alla sua amata fidanzata, con tanto di super-anello del valore di ben 40 mila euro.

Eppure, sembrerebbe che la risposta di Diletta non sia stata positiva.

La conduttrice, infatti, avrebbe chiesto al suo amato di avere ancora un po' di tempo per riflettere e decidere sul da farsi. Insomma la Leotta non vorrebbe affrettare le tappe, dato che Can le avrebbe chiesto di unirsi in matrimonio già questa estate.