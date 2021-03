La storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a essere al centro del Gossip e ad attirare la curiosità dei tantissimi fan della coppia. I due, da un po' di tempo, hanno ufficializzato la loro relazione sui social, dove però non appaiono spesso insieme. Secondo i detrattori il loro non sarebbe amore "autentico", ma il paparazzo Maurizio Sorge ha un'altra idea sulla coppia del momento e sostiene che quello tra Diletta e l'attore turco, star della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, sia vero amore.

Prosegue la storia d'amore tra Can Yaman e Diletta: lui vorrebbe la cittadinanza italiana

Nel dettaglio, le ultime indiscrezioni rivelano che Can Yaman, in vista dei suoi futuri impegni televisivi che lo vedranno protagonista in Italia, pare abbia fatto richiesta di cittadinanza.

Il motivo avrebbe a che fare con la firma del contratto che legherebbe Can alla casa di produzione Lux Vide, con la quale a breve girare la serie tv evento Sandokan, dove Can vestirà i panni della famosa "Tigre di Mompracem".

A quanto pare, questo potrebbe non essere l'unico prossimo impegno di Can con la casa di produzione televisiva, visto che il contratto sarebbe della durata di due/quattro anni.

Il futuro di Can Yaman: diviso tra Sandokan e l'amore per Leotta

Nel frattempo Can porta avanti le sue sessioni di allenamento per prepararsi al meglio in vista dell'inizio delle riprese di Sandokan.

Come testimoniato sul suo profilo ufficiale Instagram, quasi ogni giorno l'attore si cimenta in palestra oppure in sella al suo cavallo per prepararsi al meglio e affrontare la sfida che lo attende.

Quello di Sandokan, infatti, è un progetto internazionale che sarà trasmesso non solo in Italia, ma anche in altri paesi del mondo. Nel cast della serie, oltre al già citato Can Yaman, sarà presente anche Luca Argentero, reduce dallo straordinario successo di ascolti della serie tv Doc - Nelle tue mani, trasmessa quest'anno su Rai 1.

'L'amore tra Can e Diletta è vero', scrive il paparazzo Sorge

In merito alla relazione con Diletta Leotta, il paparazzo Maurizio Sorge ha fatto sapere che a breve usciranno delle nuove fotografie della coppia. I due, infatti, sono stati beccati in giro per le strade di Milano, mentre passeggiano mano nella mano.

A quanto pare Can e Diletta non hanno intenzione di sbandierare la loro relazione ai "quattro venti" sui social e stanno cercando di custodirla gelosamente.

"La realtà è che tra Diletta e Can è vero amore, alla faccia di chi li vorrebbe finti" scrive il paparazzo, che ha spezzato così una lancia a favore della coppia più discussa del momento.