Can Yaman continua ad essere uno dei personaggi più discussi del momento. L'attore turco che ha stregato il pubblico italiano e non solo, si è raccontato in una nuova intervista concessa al settimanale Vanity Fair, dove ha avuto modo di parlare del suo passato. Più volte Can ha ammesso che c'è stato un momento in cui la sua famiglia ha avuto dei seri problemi dal punto di vista economici, ma nonostante le numerose difficoltà lui è riuscito a non perdere mai la lucidità e il controllo della situazione, riuscendo alla fine a coronare i suoi sogni.

I ricordi del passato di Can Yaman

"C'è stato un momento oscuro nella mia vita, in cui il lavoro di mio padre ha iniziato ad andare male" ha ammesso Can, aggiungendo che non avevano più neppure i soldi per pagare le rette della scuola.

"Ma se vivi il presente e ti impegni in quello che fai, non hai tempo per la paura" ha proseguito l'attore turco ammettendo poi che il suo segreto è stato quello di rimboccarsi le maniche, seguire l'istinto e andare a segno.

L'amico speciale che ha aiutato Can Yaman

Nel corso della nuova intervista, Can ha voluto ringraziare per la prima volta anche un amico speciale che, in quegli anni difficili, lo ha aiutato ad andare avanti.

"Un ragazzo albanese con cui mi piaceva fare tutto" ha ammesso Can, svelando che è stato proprio grazie a questo amico speciale che ha vinto le borse di studio ed è diventato prima avvocato e poi attore.

E alla fine, il successo ha toccato da vicino Can Yaman che ad oggi è uno dei volti più amati dal pubblico non soltanto in Turchia ma anche nel nostro Paese.

Grazie al successo della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, Can è riuscito ad imporsi come uno dei volti più apprezzati dal pubblico di Canale 5, riuscendo a conquistare una fetta sempre più vasta di spettatori che lo hanno incoronato come sex symbol del momento.

In estate le possibili nozze tra Can Yaman e Diletta Leotta

Intanto Can continua ad essere al centro del Gossip del momento anche per la sua chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta.

I due sono al centro dell'attenzione dopo che si sono rincorse voci di un possibile matrimonio in arrivo.

A quanto pare, infatti, l'attore turco avrebbe già chiesto alla sua amata Diletta di convolare a nozze: la data fissata sarebbe quella del 16 agosto, giorno in cui la Leotta festeggerà anche il suo 30° compleanno.

Tuttavia, sembrerebbe che da parte di Diletta non sarebbe arrivato ancora l'ok definitivo per le nozze: la conduttrice sportiva avrebbe chiesto al suo amato Can un po' di tempo per riflettere e capire sul da farsi.

Arriverà al più presto il suo ok definitivo? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.