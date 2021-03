Per Can Yaman prosegue il periodo d'oro dal punto di vista professionale. La star della Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno ha iniziato gli allenamenti per diventare il nuovo Sandokan nell'omonima serie televisiva che sarà prodotta dalla Lux Vide. Can, quindi, vestirà i panni della famosa Tigre di Mompracem, proprio come era stato negli anni '70 con Kabor Bedi che in queste ore ha voluto fare il suo "in bocca al lupo" all'attore turco, convinto del fatto che darà il meglio di se stesso in questa attesissima fiction.

Le parole di Kabir Bedi su Can Yaman nelle vesti di Sandokan

Intervistato dal portale "GossipeTv", Kabir Bedi ha ammesso di essere lieto del fatto che abbiano deciso di produrre di nuovo questa serie, seppur con tutte le tecnologie moderne del 2021.

"Sono sicuro che Can Yaman sarà un degno successore" ha ammesso Kabir aggiungendo che quello che conta di più per questa serie è lo spirito di Sadokan.

Al tempo stesso, però, l'attore non ha nascosto che girare delle scene in mare o con degli attori che non parlano la tua stessa lingua non è sempre facile, ma si è detto sicuro che Can riuscirà a superare alla grande la prova che lo attende.

'Can trarrà benefici dalla serie' sostiene Kabir Bedi

"Sono sicuro che Can Yaman trarrà enormi benefici dalla serie di Sandokan" ha aggiunto Kabir facendo riferimento al fatto che la serie tv, così come è accaduto ai suoi tempi, sarà venduta ed esportata in tantissimi paesi del mondo e questo permetterà all'attore turco di accrescere ancora di più la sua fama.

Insomma un'esperienza di primo livello per Can che con questo remake di Sandokan si appresta a fare il "giro del mondo" e a conquistare sempre di più il pubblico. Nel cast della serie tv, oltre a Yaman sarà presente anche Luca Argentero, che quest'anno ha spopolato con la prima stagione di Doc - Nelle tue mani in onda su Rai 1.

In attesa di vederlo all'opera con le riprese di Sandokan e la conseguente messa in onda televisiva, Can Yaman continua ad essere anche al centro del Gossip per la sua storia d'amore con la conduttrice sportiva Diletta Leotta.

La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta infiamma il gossip

I due continuano a tenere banco sui vari settimanali di cronaca rosa e in queste ultime settimane si è parlato di una possibile convivenza in vista per la coppia del momento.

A quanto pare, infatti, l'attore turco si è messo alla ricerca di un appartamento dove poter condividere il suo tempo con l'amata Diletta e si vocifera che i due abbiano intenzione anche di convolare a nozze.

Al momento, però, nonostante i diversi rumors che circolano sul loro conto, Can e Diletta preferiscono non rispondere in prima persona.