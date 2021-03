Le anticipazioni della famosa fiction Che Dio ci aiuti sono ricche di sorprese per i fan affezionati. L'ultima puntata della sesta stagione, che andrà in onda giovedì 11 marzo, comprenderà il diciannovesimo e il ventesimo episodio: "Il fine giustifica i mezzi" e "La notte più bella". Nell'occasione del finale, la produzione ha invitato un’ospite speciale: il divo di DayDreamer - Le ali del sogno, Can Yaman. L’attore turco negli ultimi tempi è stato al centro del gossip insieme alla sua fidanzata Diletta Leotta: dalle ultime indiscrezioni sembra che la coppia stia cercando casa a Roma. Questa nuova esperienza, segnerà per Can la prima volta in una fiction italiana: nel cameo vedremo l'attore interpretare il nuovo barista del convento di Suor Angela.

L'uomo attirerà subito qualche fanciulla, specialmente Azzurra. La donna resterà completamente ammagliata dal fascino del nuovo barista e non saprà come comportarsi.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6, ultima puntata: Azzurra attratta dal nuovo barista

Nell’ultima puntata della sesta stagione di Che Dio ci aiuti, che verrà trasmessa l’11 marzo, tra i personaggi del cast ci sarà un nuovo arrivato, Can Yaman: l’attore interpreterà un giovane che verrà assunto per lavorare come barista. Il ragazzo farà impazzire molte ragazze del convento di Suor Angela, grazie al suo sorriso e ai suoi muscoli. L’uomo attirerà soprattutto Azzurra, interpretata dall’attrice Francesca Chillemi. La giovane, però, dovrà resistere al fascino del nuovo arrivato, poiché sarà a un passo dal diventare suora.

Inoltre Azzurra scoprirà, grazie a Penny, di avere un forte istinto materno. Riuscirà Azzurra a resistere a Can?

Can Yaman in Sandokan

La società Lux Vide, che produce Che Dio ci aiuti è la stessa che produrrà Sandokan, ispirato ai romanzi di Emilio Salgari. Il protagonista dell'omonima serie Kabir Bledi, verrà sostituito da Can Yaman, mentre il tenente Yanez De Gomera verrà interpretato da Luca Argentero.

Alla fine delle riprese dell’ultima puntata, tutte le attrici del cast, dalla Chillemi a Diana Del Bufalo hanno voluto scattare una foto con Can Yaman come ricordo. Per l’attore turco il cameo in Che Dio ci aiuti rappresenta la prima apparizione in una serie televisiva italiana, in attesa di interpretare Sandokan.

Dove guardare le puntate di Che Dio ci aiuti in streaming online

Nell'attesa che venga trasmessa l'ultima puntata della sesta stagione di Che Dio ci aiuti è possibile rivedere tutti gli episodi già andati in onda in tv, grazie al sito gratuito RaiPlay. All'interno della piattaforma si possono trovare anche alcuni extra dedicati al cast e alle trame della fiction.